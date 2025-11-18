龍忠蛋行負責人20萬交保 今鐵門半掩開放換蛋或退款

龍忠蛋行鐵門半掩，開放民眾換蛋或退款。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋因檢出農藥芬普尼超標，11月5日起遭移動管制，中市梧棲區龍忠蛋行誤進毒蛋並售出，蛋行林姓業者遭彰化地院調查，昨日訊後涉嫌違反食安法等罪，諭令20萬元交保，蛋行今日鐵門半掩，開放民眾換蛋或退款，今日有民眾上門換蛋。

龍忠蛋行位於童綜合醫院旁，店面是業者平日做生意，並未做為住家使用，林姓業者昨日指出，經營蛋行逾50年，結識許多熟客跟老鄰居，這次要換蛋或退錢都會接受，「現在的蛋都是安全的。」可以安心食用。

今日龍忠蛋行一早就拉開鐵門，鐵門只有開一半，開放民眾換蛋或退費，有民眾上門換蛋，店裡就會有人出來協助處理，業者態度相當低調。

