龍忠蛋行負責人20萬交保 業者喊冤「毒又不是我放的」

龍忠蛋行鐵門半掩，相當低調。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋因檢出農藥芬普尼超標，11月5日起遭移動管制，中市梧棲區龍忠蛋行誤進毒蛋並售出，蛋行林姓業者遭彰化地院調查，昨日訊後涉嫌違反食安法等罪，諭令20萬元交保，蛋行今日鐵門半掩，開放民眾換蛋或退款，今日業者無奈指出，「毒又不是我放的，全心配合調查」。

龍忠蛋行業者今日低調告知媒體指出，認為此事是彰化縣政府的疏失，不知情狀況下進貨，事後也有積極去追回流出蛋品，因為客戶很多，部分店家跟散客上門買蛋，很難追到，已全力詢問、回收，並沒有擺爛。

