龍忠蛋行10日還有毒蛋 中市衛生局：食安處主動稽查發現

衛生局長曾梓展表示，發現蛋行有毒蛋是食安處主動發現的。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕彰化縣文雅畜牧場有4萬顆芬普尼雞蛋外流到台中，有3萬顆恐已下肚，市議員朱元宏今天在市政總質詢提出質詢表示，幸好台中市食安處在10日稽查查出，他詢問市府情況究竟如何？衛生局長曾梓展表示，7日去稽查時，龍忠蛋行已表示全部賣完，10日再去稽查，竟還有來自文雅畜牧場的雞蛋，蛋行表示已解除管制，全案送檢調去調查。

盧秀燕表示，這次毒雞蛋事件，是食安處主動查獲，食安處平時很認真在稽查，稽查發現為何還有該畜牧場的主動通報中央及彰化縣政府，若不通報中央跟地方都不知道。

食安處表示，中央5日管制毒蛋流動，7日發現有一批蛋在台中，馬上啟動通知兩個超商及兩個蛋行全部下架，當場說下架，10號去看龍忠蛋行，怎會還有蛋？蛋行說文雅畜牧場九號已解除管制，覺得有異常，要求下架並且檢驗，14日檢驗結果出來還是超標，就趕快通報。

市議員朱元宏感謝食安處主動通報。(記者蘇金鳳攝)

