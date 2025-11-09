龍捲風毀巴西750傷！鳳凰逼菲國恐颳17級風 10萬人撤離

才剛遭遇海鷗颱風襲擊的菲律賓，又面臨鳳凰颱風來襲。（圖／達志影像美聯社）

風速最高達每小時250公里的龍捲風，週五襲擊巴西南部，當地民眾形容小鎮在20秒內被夷為平地，目前已知6人死亡、750傷，還有千人流離失所。另外是颱風「鳳凰」逼近菲律賓，今晚可能登陸，目前已經掀起狂風驟雨，至少10萬人提前撤離。

全球各地近期遭遇極端氣候事件，從巴西南部巴拉納州的龍捲風肆虐，到菲律賓面臨強烈颱風鳳凰的威脅，再到低窪島國吐瓦魯因氣候變遷面臨國土沉沒危機，氣候災害頻繁發生。同時，全球碳排放量第二大國美國缺席即將舉行的COP30氣候峰會，引發國際關注。這些事件共同凸顯了氣候變遷的嚴重性及全球合作應對的迫切需求。

巴西南部巴拉納州於週五遭遇龍捲風重創，風速高達每小時180至250公里。人口約1.4萬人的伊瓜蘇河畔里奧博尼圖成為重災區，約1000人失去家園。災後畫面顯示建築物被削去一半，街道一片狼藉，電線杆東倒西歪，甚至有紅色轎車整輛朝天。天亮後，災區景象更為清晰，民宅幾乎全毀，建材散落一地，展現了大自然力量的可怕。

與此同時，菲律賓正嚴陣以待應對颱風鳳凰的來襲。在海鷗颱風剛離開後，颱風鳳凰已步步進逼。加丹杜安尼斯省在颱風登陸前已感受到風強雨驟，超過10萬人已撤離。CNN主播表示，聯合颱風警報中心指出，鳳凰預計將發展成強度相當於四級颶風的颱風，甚至可能在登陸菲律賓北部前升級為超級颱風。目前預估持續風速達每小時185公里，陣風最高可達時速230公里，相當於17級風。專家指出，受全球暖化影響，颱風未來只會增強。

吐瓦魯內政部長Maina Vakafua Talia強調，回顧最近肆虐牙買加和古巴的颶風美莉莎以及襲擊菲律賓的海鷗颱風，就能明白氣候變遷已經到來。作為我國友邦，吐瓦魯已多次在氣候峰會上高分貝疾呼，他們即將面臨國土沉沒危機。2021年吐瓦魯外長泡在海水中的演說，更是對全球的當頭棒喝。

然而，全球碳排放量第二大國美國卻選擇缺席即將舉行的COP30氣候峰會。CNN記者Julia Vargas Jones表示，川普總統的缺席以及白宮任何代表團的缺席確實成為了這次會議的一大焦點。美國的缺席使得COP30還未正式登場就已蒙上陰影。

