龍捲風重創巴西 巴拉圭慈濟人送物資

愛的腳步來到美洲，這個月初，南美洲巴西的巴拉那州，一座靠近河邊的小鎮，遭到龍捲風肆虐，九成房屋還有公共建設都被強風摧毀，鄰近國家，巴拉圭東方市的慈濟人，跟巴西消防局合作，捐贈了6噸的物資，送把愛送到災區，讓受災民眾可以應急。

龍捲風襲擊過後，人口一萬多人的小鎮，九成的房屋全毀，一切百廢待舉，這是巴西最嚴重的自然災害之一，救援物資在第一時間，湧入災區，巴拉圭東方市慈濟人，也跨國相助。

志工：「受災的居民需要重建家園，他們什麼都沒有了，全都被破壞了，所以先要把家庭安置好。」

儘管距離災區有300公里遠，但能感同身受，接獲求助消息，就立即前往超市，採購受災居民最需要的糧食。

慈濟志工：「這邊我們送來了大米，還有黑豆，還有糖。」

捐贈物資共計6噸，預計可以幫助400戶家庭，每一戶家庭可收到5公斤大米和1公斤麵條，以及食用油等必要的生活物資，此次行動恰逢巴西當地電視台記者採訪，透過媒體傳播，讓這份善意被更多人看見。

同時，在巴西慈濟志工張家弘連繫下，與巴西消防局合作，已順利將物資送抵災區，圓滿此次捐贈行動。

