龍氣騰雲！官勝彬・官承泰父子聯展 麥寮生活美學館木雕盛大開展

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】《龍之傳承—官勝彬・官承泰父子木雕聯展》今（28）日上午於麥寮鄉社教園區生活美學館一樓藝享空間正式開幕，自2025年11月28日起展出至2026年1月11日。展覽以「龍」為核心主題，呈現臺灣木雕在不同世代之間的傳承、創新與精神延續。

鄉長許忠富表示，麥寮社教園區長期致力推動在地文化發展，本次木雕聯展不僅展現藝術家的深厚技藝，也具有教育推廣的價值。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次展覽集結父子兩代共27件作品。官勝彬以多年雕刻經驗展現龍的威勢與靈動神韻，技法沉穩細膩，呈現傳統木雕的典雅之美；官承泰則帶入年輕創作者的視角，以更自由、更具現代感的線條語彙重新詮釋龍的象徵形象，使作品充滿活潑氣息與創造力。透過父與子的並列展出，觀眾得以一窺木雕藝術在時代變遷中的風格差異與精神延展。

社教園區透過父與子的並列展出，觀眾得以一窺木雕藝術在時代變遷中的風格差異與精神延展。（圖／記者蘇榮泉攝）

開幕典禮上，鄉長許忠富表示，麥寮社教園區長期致力推動在地文化發展，本次木雕聯展不僅展現藝術家的深厚技藝，也具有教育推廣的價值。讓民眾在日常生活的空間中親近藝術，有助於提升社區美學氛圍，推動地方文化更具深度與厚度。未來鄉公所也將持續規劃多元藝文展覽與文化體驗，期盼讓藝術以更多面貌融入居民生活。

展覽以「龍」為核心主題，呈現臺灣木雕在不同世代之間的傳承、創新與精神延續。（圖／記者蘇榮泉攝）

鄉公所誠摯邀請鄉親、木雕愛好者與藝文界朋友把握展期走進生活美學館。展場中每件作品皆蘊含作者在木材肌理間付出的心力與情感，無論是傳統工藝的細膩刻痕、當代風格的線條語境，或父子之間在創作理念上的「龍之對話」，都值得細細品味。

鄉長許忠富和鄉代會主席嚴青山均讚揚官勝彬・官承泰父子展現龍的威勢與靈動神韻，技法沉穩細膩，呈現傳統木雕的典雅之美。（圖／記者蘇榮泉攝）

透過此次展覽，臺灣木雕藝術的文化底蘊得以在麥寮延續與分享，讓觀眾在光影與木紋之間，感受工藝之美如何陪伴生活、療癒心靈。

龍之傳承木雕聯展，讓觀眾在光影與木紋之間，感受工藝之美如何陪伴生活、療癒心靈。（圖／記者蘇榮泉攝）

