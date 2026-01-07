龍江街公寓大火 關懷移工發放慰問金

台北市中山區，龍江路一處出租公寓，周日(1/4)凌晨發生大火，受災戶暫時被政府安置到附近的青旅借宿，中山區慈濟志工接獲消息後，隔天前往關懷(1/5)，除了發放一戶兩萬元的慰問金，讓他們應急之外，由於很多都是移工，之後若他們還有其他需求，志工也將持續提供必要協助。

熊熊火焰，還有直竄天際的黑煙，台北市龍江路一處出租公寓，4日凌晨發生大火，造成1死7傷，房客多為移工，災後，政府將他們安置到附近的青旅暫住。

「這邊洗澡 (好)，這裡的水下來的話，你這個拉起來就會變成，是它上面(的蓮蓬頭)水下來。」

當區慈濟志工接獲訊息後，隔天晚間立即前往關懷，每一戶先送上兩萬元的慰問金。

受災移工 與 慈濟志工：「(爸爸很擔心)，等一下告訴他，不用擔心，我們(慈濟人)有來看看你喔。」

慈濟志工 陳麗珍：「因為他們出來的時候，真的身上也沒錢，有的(人)證件都燒掉了，所以他們要用一些(錢)都沒有。」

慈濟志工 葉秀滿：「這個就是全球慈濟人的(祝福)，還有我們的師父一分祝福，就是祝福你平安健康，(之後)一切都很順利。」

由於受災租客多為移工，在台舉目無親，之後火場經過整理，他們可能再返回入住，志工也將持續給予協助。

慈濟志工 陳麗珍：「因為他們在外面不容易租房子，所以我們有跟他講，我們願意提供，毛毯、棉被之類的(物資)，還有我們會幫他們募一些，那個床，二手的床， 這個就要等他們都清理完的時候，我們才有辦法做後續的這些工作。」

受災移工 與 慈濟志工：「(謝謝你們 謝謝你們)，這個(慰問金)拿好，拿好，好好地用，好不好，我們都祝福你，謝謝，謝謝，感恩，感恩。」

受災後的無助，在志工媽媽心的撫慰下，心安了，也更有勇氣面對之後的生活挑戰。

