龍江路公寓大火 關懷移工發放慰問金

寒冬中遭遇祝融之災，地點在台北中山、龍江路、一處出租公寓，四號凌晨發生大火，民眾瞬時無家可歸，而許多人是外籍移工，政府暫時先安置到青旅借宿。慈濟志工接獲消息後，隔天前往關懷，發放慰問金，並進一步了解、有沒有其他需要協助的地方。

熊熊火焰，還有直竄天際的黑煙，台北市龍江路一處出租公寓，4日凌晨發生大火，房客多為移工，災後，政府將他們安置到附近的青旅暫住「這邊洗澡 (好)，這裡的水下來的話，你這個拉起來就會變成，是它上面(的蓮蓬頭)水下來。」

當區慈濟志工接獲訊息後，隔天晚間立即前往關懷，每一戶先送上兩萬元的慰問金受災移工 與 慈濟志工：「(爸爸很擔心)，等一下告訴他 不用擔心，我們(慈濟人)有來看看你喔。」

慈濟志工陳麗珍：「因為他們出來的時候，真的身上也沒錢 ，有的(人)證件都燒掉了 ，所以他們要用一些(錢)都沒有。」

慈濟志工葉秀滿：「這個就是全球慈濟人的(祝福)，還有我們的師父一分祝福，就是祝福你平安健康，(之後)一切都很順利。」

由於受災租客多為移工，在台舉目無親，之後火場經過整理，他們可能再返回入住，志工也將持續給予協助慈濟志工陳麗珍：「因為他們在外面不容易租房子，所以我們有跟他講 我們願意提供，毛毯 棉被之類的(物資)，還有我們會幫他們募一些，那個床 二手的床 ， 這個就要等他們都清理完的時候，我們才有辦法做後續的這些工作。」

受災移工 與 慈濟志工：「(謝謝你們 謝謝你們)，這個(慰問金)拿好 拿好，好好地用 好不好，我們都祝福你，謝謝 謝謝 感恩 感恩。」

受災後的無助，在志工媽媽心的撫慰下，心安了，也更有勇氣面對之後的生活挑戰。

