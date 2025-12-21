龍津高中再度至磺溪書院 祈福學測成功追分

▲龍津高中第三年來到磺溪書院舉辦大考祈福活動，帶給學生滿滿考前祝福的儀式感。（圖／龍津高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為替高三學測考生加油打氣，龍津高中延續傳統，日前再度帶領高三學生前往市定古蹟磺溪書院舉辦大考祈福活動。這項活動自三年前首度舉辦以來，已成為校內重要的學測前儀式，莊嚴肅穆的氛圍，讓學生在考前沉澱心情，也為即將到來的升學關鍵時刻注入信心。

▲龍津高中校長彭佳偉將芹菜與青蔥高舉過頭，率領家長會與各班導師共同祈求文昌帝君庇佑龍津高中全體考生。（圖／龍津高中提供）

活動當天中午，高三六個班級師生自校內出發，在導師陪同下搭乘火車，從成功站前往追分站。短短車程中，學生與同儕一同欣賞沿途風景、交流心情，留下珍貴的青春回憶。抵達磺溪書院後，學生依序向文昌帝君等「五文昌」行禮祈福，在古蹟書院靜謐的空間中，為自己的學測之路誠心祝願。

▲從成功車站坐到追分車站，短短的一段路卻蘊含著學校最深的祝福。（圖／龍津高中提供）

龍津高中校長彭佳偉表示，這趟祈福行程是專為高三學測考生規劃，三年來獲得學生與家長高度肯定。即便經費有限，輔導室仍在各處室通力合作下，以精簡方式圓滿完成活動。他特別感謝大肚區公所、磺溪書院文教基金會，以及家長會會長郭叔婷率領全體委員的投入與支持，讓活動得以順利舉辦。

彭佳偉指出，創建於1888年的磺溪書院，是大肚、烏日與龍井地區早期重要的文教中心，也是珍貴的市定古蹟。能讓學生在升學前夕走進歷史場域，親近傳統文化與文教精神，不僅有助於穩定考生心情，也象徵知識傳承與自我期許，具有深遠意義。

115學年度大學學科能力測驗將於明年1月17日起一連三天登場。輔導室主任薛宇蓁表示，活動當天除祈福儀式外，家長會也準備玉筆、魁星爺硬幣、祈福卡與福袋，副會長另贈在地知名肉包，寓意「包高中」，再加上大肚區公所致贈的文昌筆與吊飾，讓學生收穫滿滿、祝福滿行囊。