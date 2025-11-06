龍津高中再迎波蘭姊妹校 國際交流鹿港展開深度文化之旅

▲龍津高中今日特地帶領波蘭姊妹校到鹿港進行文化體驗活動。（圖／龍津高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】臺中市立龍津高中與波蘭波茲南戴高樂第二綜合高中跨國交流邁入新頁，本週共有18位波蘭師生來台展開10天參訪學習之旅，再次見到龍津高中熟悉的臺灣朋友，繼續延續著這段美好的友誼，彼此皆是興奮不已。為讓訪賓深度認識臺灣文化，龍津高中今日特地帶領姊妹校到鹿港進行文化體驗活動，兩校師生共同漫遊鹿港老街，收穫滿滿。

▲龍津高中與波蘭波茲南戴高樂第二綜合高中兩校師生共同漫遊鹿港老街。（圖／龍津高中提供）

龍津高中校長彭佳偉表示，本年度10天的接待行程安排豐富，校方規劃了到新社採香菇、到鹿港體驗在地傳統文化、參觀臺北101、臺中科博館、國美館和南投日月潭等著名的風景區，並安排龍井區在地的才藝班交流活動，讓波蘭學生體驗臺灣學生的日常生活，進而更認識臺灣的文化內涵。

▲鹿港天后宮八卦藻井拍照合影。（圖／龍津高中提供）

去年龍津高中帶著姐妹校到鹿港做鳳眼糕，體驗百年名店鄭興珍的匠師精隨手作技法，今年則別出心裁地與鹿江國際中小學的校長一同騎三輪車逛老街，一行人從龍山寺逛到摸乳巷，再從老街走進天后宮，讓波蘭學生印象深刻。

鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，感謝龍津高中提供這個難得的機會，讓本校協助接待工作，我們除了由學生以全英文介紹學校的發展特色之外，也特別準備了南管課程以及最具鹿江味的Morning Dance與波蘭學生互動，我相信這是非常成功的一次跨校、跨縣市國際教育交流的合作模式，期盼大家明年可以再聚首，共創臺灣與波蘭國民外交的里程碑。

波蘭的Andrzej Karaś校長肯定鹿江中小學對於教育學生延續臺灣傳統藝術文化的用心；而Marcin Morawski副校長則表示，南管真的是一項了不起的音樂，雖然今天波蘭學生彈得手指幾乎打結，卻也體驗到藝術文化對於一個國家或民族的重要性，當然，鹿江中小學的老師超級活潑，也專注於課程國際化與國際教育的發展，真的令人讚賞。

由於鹿港是臺灣最具代表性的老街，包括彩繪、製香、雕刻、木器、糕點及音樂等各種傳統手藝也都揚名海內外，更有著讓外國人著迷的小吃美食，龍津高中期待明年波蘭友人有機會再度光臨鹿港小鎮。