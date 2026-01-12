龍津高中學子小確幸 大屯扶輪社頒高中部學生獎學金

大屯扶輪社蒞臨，頒發大屯社獎助學金，表示對學校辦學的肯定。（圖：龍津高中提供）

臺中市大屯扶輪社12日由前3461地區總監、明通製藥張光雄董事長、臺中一中陳木柱前校長等人代表，到龍井區龍津高中頒發大屯社獎助學金給六名高中部學生。張光雄董事長表示：「除了扶輪之子獎學金之外，大屯社的社內也設有教育獎助學金，今年開始頒給龍津高中，以後每年都會有這個資源進來，期許學生能效法彭校長認真、執著的辦學精神，為自己的未來奠定穩固的基礎」。獲獎學生表示感謝、也很榮幸能夠獲獎，更希望有機會更上一層樓，在好的大學繼續精進學業、未來為國家社會效力。

臺中市龍津高中位於海線的最南端，改制為完全中學迄今第八年，國中部與高中部都設有普通班、美術班及體育班，術科與學科表現逐年精進，近期的競賽與升學成績益加亮眼，在這個著重於跨域學習的校園裡，處處可見到學生的進步。學務處林幸秋主任指出：「引導學生得以多元展能是校長三年前到任時校務經營的主軸之一，今年第一季將創建龍津高中扶少團，在國際扶輪台中港東南社的指導與支持下，發揮扶輪精神，幫助弱勢、服務偏鄉。」。而以大白鵝遠近馳名的綠色生態校園特色，冬季又迎來母鵝的孵蛋期，希望有機會再見到新生命的降臨，許多學生在下課時間也會靠近鵝舍關心孵蛋的近況。

此外，迎接馬年新春的到來，校長親手寫下一幅幅單字春聯，致贈給每一名老師跟同事。校長彭佳偉表示：「過去未能多花時間練習書法，無法入木三分、力透紙背，盼同仁們不要推辭這幅單字春聯，這是一點小小心意；相信書寫的溫度最能感動人心，藉此謝謝行政團隊齊心著眼於學生的未來、盡心盡力，一起持續為學校的榮譽而努力」。（張文祿報導）