龍津高中手球隊一分惜敗 拿下全國錦標賽亞軍

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】位於臺中海線最南端的龍津高中，改制為完全中學迄今邁入第八年，校內國中部與高中部皆設有普通班、美術班及體育班。其中，高中手球隊成立七年來穩健成長，在全國賽場屢創佳績。甫於近日落幕的114年全國手球錦標賽中，龍津高中在男子U18組一路挺進決賽，最終僅以1分之差惜敗，勇奪亞軍，不僅締造校史新紀錄，也為海線地區寫下榮耀一頁。

回顧本屆賽事，龍津高中在分組賽即面臨考驗，對戰高雄市傳統強權三民家商，面對地主隊龐大的加油聲勢，雙方鏖戰至終場32比32平手，進入PK點球大戰。龍津高中頂住壓力，成功搶下關鍵一勝，為晉級之路奠定基礎。隨後在四強賽中迎戰新北市樹林高中，球員攻防節奏流暢，戰術執行精準，以35比22大比分勝出，昂首挺進冠軍戰。

決賽於下午1時展開，龍津高中對上由成淵高中與麗山高中組成的臺北市聯隊。開賽一度陷入0比6落後的不利局面，但全隊沉著應戰、急起直追，逐步縮小差距，終場以29比30惜敗，雖與冠軍擦身而過，拚戰精神仍贏得滿場掌聲。

賽後，總教練劉國章表示，龍津高中手球隊是從零開始、一步一腳印建立起來的成果。近年來，與同為臺中市的⼤里高中手球隊建立良好互動，無論在移地訓練、招生合作或技術交流上，都相互扶持、共同成長。他也特別感謝臺中市手球委員會長期協助，讓球隊能安心征戰全國各地賽事，更感謝家長全力支持，成為球員最堅強的後盾。

臺中市高中手球運動近年蓬勃發展，除傳統勁旅大甲高中外，龍津高中與大里高中已成為近五年來備受矚目的新興勢力。巧合的是，大里高中校長張仲凱與龍津高中校長彭佳偉，三年前分別自文華高中與臺中一中遴選出任校長，兩人過去在原校即互動密切，亦同為推動108課綱的重要推手，帶領學校在課程與體育發展上同步前進。

本屆全國手球錦標賽，臺中市兩校攜手寫下歷史新頁。大里高中在男子U16組摘下季軍、女子U18組勇奪冠軍，龍津高中則在男子U18組拿下亞軍，共同展現臺中市手球運動的深厚實力與未來潛力，為地方體育發展留下精彩註腳。