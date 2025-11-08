龍津高中校慶迎波蘭姊妹校 大隊接力「Just for fun」跑出國際情誼

▲波蘭隊於大隊接力獲得第一名，全隊領獎並開心合影。（圖／龍津高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立龍津高中迎來創校24週年校慶運動會，今年特別因應姊妹校波蘭波茲南「查爾斯戴高樂第二綜合高中」（Complex of General Schools No.2 Charles de Gaulle）來訪，將校慶延後舉辦，並安排與家長會長交接餐會銜接，讓15位遠道而來的波蘭師生充分體驗臺灣高中校園文化。

▲剛跑完1600公尺的大隊接力，兩校師生氣喘吁吁，卻是難得的一次國際交流經驗。（圖／龍津高中提供）

運動會開幕式中，波蘭校長Andrzej Karaś致詞時表示，對臺灣校園運動會的熱鬧氛圍印象深刻。他說：「早上看到大會操、會旗進場，帳棚下每個班級充滿歡笑，就像一場運動嘉年華。特別是有這麼多來賓蒞臨祝賀，與波蘭的校園文化非常不同。」

▲龍津高中彭校長與Marcin副校長與位於跑道上第四接棒區的波蘭學生在比賽前合影。（圖／龍津高中提供）

本次運動會最受矚目的焦點是下午的大隊接力，龍津高中兩組師生聯隊與國中部代表班，與由副校長Marcin Morawski率領的波蘭學生隊伍同場較勁。比賽前半段臺灣隊領先，但波蘭隊在男生接力棒次後逐漸追上，最後由兩校校長接下最終棒，氣氛推向高潮。雖然最終波蘭隊率先衝線，但雙方學生都笑稱「說好 Just for fun，結果一上場就誰都不想輸！」展現出超越文化差異的運動家精神。

高中部黃姓同學分享：「雖然我們的文化不同，但追求勝利、互相敬重對手的心情完全一樣。」

晚間的家長會長交接餐會，同樣讓波蘭學生大開眼界。新任家長會長郭叔婷與卸任會長王文才接受多方致贈祝福，現場氣氛熱絡。市議員吳瓊華與張家銨也到場表示，臺波交流成果已在國內受到矚目，龍津高中以國際友誼榮耀地方，更以全球視野照亮臺中。