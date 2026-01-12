龍津高中校長手寫春聯 伴隨大屯扶輪社遞送馬年小確幸

▲龍津高中彭佳偉校長親手寫春聯送給行政團隊，祝賀大家馬年吉祥。（圖／龍津高中提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】龍津高中位於臺中海線的最南端，改制為完全中學迄今第八年，國中部與高中部皆設有普通班、美術班及體育班，術科與學科表現逐年精進，近期的競賽與升學成績益加亮眼，在這個著重於跨域學習的校園裡，處處可見到學生的進步。學務處林幸秋主任指出：「引導學生得以多元展能是校長三年前到任時校務經營的主軸之一，今年第一季本校將創建龍津高中扶少團，在國際扶輪台中港東南社的指導與支持下，發揮扶輪精神，以一己之力幫助弱勢、服務偏鄉。」而以大白鵝遠近馳名的綠色生態校園特色，冬季又迎來母鵝的孵蛋期，希望有機會再見到新生命的降臨，許多學生在下課時間也會靠近鵝舍關心孵蛋的近況。

廣告 廣告

▲同個時間，大屯扶輪社蒞臨，頒發大屯社獎助學金，表示對學校辦學的肯定。（圖／龍津高中提供）

此外，迎接馬年新春的到來，校長親手寫下一幅幅單字春聯，致贈給每一位校內兼任行政工作的師長。校長彭佳偉表示：「過去未能多花時間練習書法，無法入木三分、力透紙背，盼同仁們不要推辭這幅單字春聯，這是一點小小心意；校長相信書寫的溫度最能感動人心，藉此謝謝行政團隊齊心著眼於學生的未來、盡心盡力，我們一起持續為學校的榮譽而努力」。

▲明通製藥公司張光雄董事長希望獲獎學生都能認真向學、奠定人生穩固基礎。（圖／龍津高中提供）

因緣巧合地，今日午後，大屯扶輪社由前3461地區總監張光雄董事長、臺中一中陳木柱前校長等人代表，到校頒發大屯社獎助學金予六名學校高中部的獲獎學生，校長致贈給兩人馬年的單字春聯以表謝忱。張董事長在頒獎前特別提到：「除了扶輪之子獎學金之外，大屯社的社內也設有教育獎助學金，今年開始頒給龍津高中，以後每年都會有這個資源進來，期許學生能效法彭校長認真、執著的辦學精神，為自己的未來奠定穩固的基礎」。獲獎學生紛紛表示感謝、也很榮幸能夠獲獎，更希望有機會更上一層樓，在好的大學繼續精進學業、為國家社會效力。