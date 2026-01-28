龍津高中雙語冬令營 打造龍井區國中小學子英語學習新舞台

▲龍津高中開始籌辦寒假的雙語冬令營與暑假的雙語夏令營，開放全龍井區國中及國小學生報名參加。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】三年前起，龍津高中開始籌辦寒假的雙語冬令營與暑假的雙語夏令營，開放全龍井區國中及國小學生報名參加。營隊課程內容多元豐富，涵蓋烹飪、運動及趣味英語學習等，讓學生在活潑有趣的教學過程中自然學習英語，同時也結交來自不同學校的新朋友。

▲龍津高中校長彭佳偉也親自授課，以雙語方式介紹新加坡的地理環境、歷史背景與經濟發展。（圖／記者林明佑翻攝）

這項構想源自龍津高中校長彭佳偉的教育理念，他表示，龍井區各級學校多年來獲得顏寬恆立法委員、林孟令市議員、金緯教育基金會及台灣電力公司的支持，挹注校務發展所需資源。龍津高中希望將這些資源的效益擴大，分享給龍井區內10所國中小，透過雙語活動的啟發，為在地學子創造更多元且美好的未來。

▲龍津高中雙語冬令營，龍津高中希望將這些資源的效益擴大，分享給龍井區內10所國中小，透過雙語活動的啟發，為在地學子創造更多元且美好的未來。（圖／記者林明佑翻攝）

本次冬令營首日活動內容精彩，包括雙語體育課、以英語學習甲骨文，以及由外籍教師 Phumi 老師與初芷君老師協同教學的雙語烹飪課程；彭佳偉校長也親自授課，以雙語方式介紹新加坡的地理環境、歷史背景與經濟發展。豐富多樣的課程讓營隊全程毫無冷場，營造出熱絡愉快的學習氛圍。此次活動能順利進行，除了承辦單位教務處教學組張睿恩組長的用心規劃，也歸功於10多位高中部隊輔學長姐的熱情投入，隊輔們開朗且貼心的陪伴，讓營隊氣氛更加活躍。

除雙語冬令營外，龍津高中本週也同步辦理棒球、籃球等國中小育樂營，以及美術班籌畫的「春風駿馬來」美術冬令營。寒暑假多元營隊雖非龍津高中獨有，但該校所有營隊皆開放龍井區各國中、小共同參與，充分展現龍津高中的教學能量與辦學自信。

雙語冬令營開幕式中，代表議員服務處出席的林煒翔秘書表示：「在龍井區就讀的學生真的很幸福，有龍津高中為大家舉辦雙語冬令營，聽說第二天還安排英文 AI 繪本活動，希望每位學生都能在雙語環境中快樂學習、收穫滿滿。」曾參加去年度夏令營的張同學也分享：「老師們的課程都很有趣，讓我學到很多英文單字，所以今年特別想再參加一次，希望能學到更多。謝謝龍津高中，就像老師說的，只有龍津可以超越龍津！」