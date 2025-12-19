龍津高中高三生搭火車成功追分 並到磺溪書院祈福學測順利

龍津高中高三學測考生到磺溪書院祈福。（圖：龍津高中提供）

三年前，龍津高中高三學測考生首度到磺溪書院祈福，莊嚴肅穆的氣氛讓學生們充分體認到滿滿的儀式感；今日中午，高三共計六個班的師生浩浩蕩蕩從學校出發，前往磺溪書院，各班導師也與學生一起搭乘火車從成功站到追分站，短短的車程裡除了欣賞沿途風景之外，與同儕、好友共同擁有了這次彌足珍貴的回憶。

龍津高中校長彭佳偉表示：「這趟旅程是為了高三學測考生而籌辦，三年來普遍受到學生與家長的肯定，感謝大肚區公所與磺溪書院文教基金會的協助，以及學校家長會郭叔婷會長帶領全體委員共同參與和投入。」。1888年創建的磺溪書院，為國家的市定古蹟，在兩百年前即是大肚、烏日、龍井地區唯一的文教中心，讓學子有機會近距離接近「五文昌」，並增進學生在應試時的自信心與穩定度，今日的活動意義非凡。

廣告 廣告

115學年度的大學學科能力測驗將於明年的1月17日起舉辦三天，這趟成功追分之行期盼龍津高中應考學生都能運筆如有神助。負責主辦工作的輔導室薛宇蓁主任說明：「郭叔婷會長準備了玉筆、魁星爺硬幣、祈福卡與福袋，筱晴副會長也送給考生在地知名的肉包，寓意包高中，再加上大肚區公所的文昌筆與吊飾，學生真的是收穫滿行囊！」。

龍津高中前一年的升學成績斐然，榜單中包含清大、政大、成大等頂尖大學，校方提到，在學測成績放榜之前，美術班與體育班的學生還會參加術科測驗，為自己的未來繼續投注心力，也希望學生可以提高自我期許、為達成目標而努力，有朝一日將可為學校增添光彩。（張文祿報導）