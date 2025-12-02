龍涎居2026年菜支持在地好魚 採用鮪豐水產國產章Q驗證優良龍虎斑

「114年國產章Q行銷推廣活動」在龍涎居雞膳食坊師大總點舉行，正式宣佈將鮪豐水產提供的擁有產銷履歷國產章Q驗證優良龍虎斑導入2026年菜系列，為廣大消費者打造冬季暖心、安心兼具的團圓新滋味。（圖片來源／財團法人台灣優良農產品發展協會）

今(2)日上午11時「114年國產章Q行銷推廣活動」在龍涎居雞膳食坊師大總點舉行，活動由農業部漁業署支持，臺灣餐飲業在年節盛事中再度展現創新與在地支持！知名養生雞湯連鎖品牌龍涎居，此次與農業部漁業署、財團法人台灣優良農產品發展協會攜手合作，正式宣佈將鮪豐水產提供的擁有產銷履歷國產章Q驗證優良龍虎斑導入2026年菜系列，為廣大消費者打造冬季暖心、安心兼具的團圓新滋味。

農業部漁業署副署長 繆自昌(左)、鮪豐水產加工股份有限公司 執行長 賴文華(中)、高氏饗宴國際股份有限公司 龍涎居品牌副董事長 高烽棋(右)與龍涎居2026年菜合影。(圖片來源/財團法人台灣優良農產品發展協會)

本次合作的核心目標，在於強化國產優良水產品與臺灣餐飲文化的深度結合，特別是將具備嚴謹溯源驗證的在地好魚，推廣至國人最重視的年節餐桌，促進漁業與餐飲業的共榮發展。農業部漁業署長期致力於推廣臺灣優良的水產品，並積極尋求與各餐飲品牌的合作機會，透過持續推動包含CAS驗證標章、有機驗證標章、溯源水產品QR code在內的國產章Q驗證標章，為消費者提供安心保障，同時為本土漁業開創新的市場。

記者會長官與貴賓一同享用 龍涎居X鮪豐水產 2026年菜甘露清蒸龍虎斑。(圖片來源/財團法人台灣優良農產品發展協會)

龍涎居作為深受臺灣民眾喜愛的養生雞湯連鎖品牌，向來堅持選用在地優質食材。這次，更是選用「鮪豐水產」嚴格遵循產銷履歷章Q驗證標準養殖的國產龍虎斑為核心食材，結合其品牌獨特的養生湯品精髓，推出以龍虎斑為主角的2026年菜料理，讓消費者在享受美味的同時，也能品味臺灣優質水產的安心價值。

龍涎居將以「甘露清蒸龍虎斑」這道精心烹調的年菜，來呈現具備產銷履歷驗證之國產章Q優良龍虎斑的卓越風味。透過傳統清蒸手法，搭配特製甘露醬汁，將龍虎斑細緻彈牙的肉質與豐富膠質完美襯托，每一口都充滿海洋的鮮甜與年節的喜氣。這道料理不僅突顯龍虎斑的天然風味，更展現了龍涎居在食材選擇與料理上的深厚功力，為團圓飯增添一道兼具美味與健康的亮點。

透過這次的跨界合作，龍涎居不僅展現了其在年菜創新與食材選擇上的用心，更傳遞了對國產優良水產品的堅定支持。農業部漁業署與台灣優良農產品發展協會的背書和參與，不僅提升了這次合作的影響力，也期許能呼籲更多餐飲業者和消費者積極支持本土漁業產品。這類合作模式不僅推動了臺灣水產品產業的永續成長，也助力在地經濟發展，讓消費者更了解並信任本地食材的優質與價值。

