龍潭三和國小木球隊展現超強實力 全國小學木球錦標賽橫掃10獎牌

三和國小木球選手於錦標賽中榮獲五面金牌、三面銀牌、二面銅牌佳績，風靡全場。(圖/教育局提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

「114年全國小學生暨中小學教師木球錦標賽」於今(6)、明兩日在台中市北屯木球場舉行，來自全國28校、兩百多位小選手及師生齊聚揮桿競技。今(115)年賽事首度以獨立全國賽形式辦理，小學生與教師共同參與，開闢一個屬於國小木球選手的專屬舞台。桃園市龍潭區三和國小木球選手榮獲五面金牌、三面銀牌、二面銅牌佳績，風靡全場。

選手們在烈陽下展現絕佳的專注力與穩定度，每一桿都反映平日訓練成果。(圖/教育局提供)

此次賽事依年齡劃分為低年級、中年級、高年級三級，設置個人、雙人與團體組。選手們在烈陽下展現絕佳的專注力與穩定度，每一桿都反映平日訓練成果。經過兩天激烈角逐，三和國小木球小將們以5面金牌成為此次賽事最大金牌亮點贏家。一年級學生余映里球齡很短，憑藉著專注認真學習，享受揮桿樂趣，勇奪低年級女生組個人賽金牌；毛愷則憑著優異的球技勇奪中年級組個人及團體金牌、雙人賽銀牌；曾國鎧獲得中年級組團體金牌、個人及雙人賽銀牌；朱辰右、曾國璵及陳致誠、曾紫縈憑藉著絕佳默契分別奪得高年級組男子雙人及混合雙人金牌。

此次賽事特別感謝教練、老師們與家長後援會在兩天烈陽下的陪伴與支持，更佩服參賽的選手，展現出最佳的運動精神與學習態度。期許下一屆能有更好的成績展現。