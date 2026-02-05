龍潭三水社區關懷據點獲中央肯定 張市長表揚「金點英雄」凝聚在地向心力

桃園市長張善政特別表揚桃園市龍潭區三水社區照顧關懷據點的理事長游芳玲，因其榮獲衛生福利部一一四年度社區金點獎「金點英雄」。(圖:桃園市社會局提供)

桃園市長張善政於四日主持市政會議，特別表揚桃園市龍潭區三水社區照顧關懷據點的理事長游芳玲，因其榮獲衛生福利部一一四年度社區金點獎「金點英雄」。張善政指出，龍潭區的三水社區鄰近新竹，環境清幽，山水相依，兼具生態與人文特色。每次造訪該地，皆能深刻體會到社區所帶來的療癒與安定力量。游理事長的用心經營，不僅塑造了地方特色，還凝聚了在地居民的向心力，成功打造了一個兼顧關懷照顧與社區參與的重要據點。

游理事長表示，桃園市對於社區照顧據點的支持在全國中名列前茅，感謝市府的長期協助，使各據點能夠穩定運作並持續成長。她強調，桃園各據點秉持「走在善的道路上」的理念，彼此扶持，期望未來能有更多志同道合的朋友加入，共同擴大社區的正向循環，造福更多在地長輩。

社會局指出，目前桃園市已設置四百三十九處社區照顧關懷據點及巷弄長照站，里涵蓋率近七成，提供共餐、健康促進、關懷訪視及電話問安等多元服務。在一一四年度中，桃園市共計有四項入圍「社區金點獎」，並在全國僅有的五名「金點英雄」個人獎中，由三水社區成功獲獎，展現長期推動社區照顧政策的具體成果。市府未來將持續投入資源，強化專業輔導與跨域合作，穩健建構完善的社區照顧支持網絡。