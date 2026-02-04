龍潭三水社區關懷據點獲中央肯定 「金點英雄」游芳玲獲張善政表揚肯定





桃園市龍潭區三水社區照顧關懷據點理事長游芳玲，榮獲衛生福利部114年度社區金點獎「金點英雄」，桃園市長張善政4日於市政會議中特別給予表揚鼓勵。

張善政市長表示，龍潭區三水社區鄰近新竹，環境清幽、山水相依，兼具生態與人文特色，每次到訪此處，皆能深刻感受到社區帶來的療癒與安定力量，游理事長用心經營，讓三水社區不僅形塑地方特色，也凝聚在地居民向心力，成功打造兼顧關懷照顧與社區參與的重要據點。



游芳玲獲表揚後發表感言感謝大家。





游芳玲理事長表示，桃園市對社區照顧據點的支持在全國名列前茅，感謝市府長期協助，讓各據點能穩定運作、持續成長。她指出，桃園各據點秉持「走在善的道路上」的理念彼此扶持，期盼未來能有更多志同道合的朋友加入行列，共同擴大社區的正向循環，造福更多在地長輩。

社會局表示，桃園市目前已設置439處社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，里涵蓋率近7成，提供共餐、健康促進、關懷訪視及電話問安等多元服務。114年度本市共有4項入圍「社區金點獎」，並於全國僅5名的「金點英雄」個人獎中，由三水社區成功獲獎，展現長期推動社區照顧政策的具體成果。市府未來將持續投入資源，強化專業輔導與跨域合作，穩健建構完善的社區照顧支持網絡。

