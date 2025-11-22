龍潭健走活動吸引1200人參加 享受清新自然好風景
桃園市長張善政今（22）日上午前往龍潭區，出席「114年桃園市龍潭區千人健走活動」。張善政表示，今日秋高氣爽的天氣最適合全家大小一起參與健走活動，此次大健走路線全長不到4公里，步調輕鬆、景色宜人，大約1個多小時即可完成，適合所有年齡層共同參與，鼓勵市民每日走萬步，健康年年來。
張善政表示，此次健走路線行經龍潭環境教育園區，此區域是龍潭大池最重要的淨水場域，不僅景致宜人，更是維持大池水質清澈、確保每年龍舟賽能安全順利舉行的關鍵所在。邀請今日參與活動的民眾不妨放慢腳步，好好感受龍潭清新自然好風景。
龍潭區公所表示，龍潭大池結合自然生態、休閒觀光與地方文化，是龍潭最具代表性的景點之一。今日活動吸引約1200名民眾參與，除了健走活動外，現場也安排Pilots Crew桃園璞園領航猿啦啦隊帶來熱力四射的開場表演，並邀請彩虹舞蹈團及好日HoNi樂團接力演出，為周末早晨增添滿滿元氣。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
對比高雄頻爆垃圾山 陳學聖推崇張善政、譏綠只會「拜幾間廟」
高雄近日不斷爆出垃圾山相關爭議，引發外界關注。前國民黨立委陳學聖今（22）日指出，相較於高雄多年反覆出現的山坡地治理問題，桃園在張善政市長的治理下，在農業部最新公布的「坡地金育獎」裡，奪下包含直轄市第一名在內的4項大獎，兩相比較，形成鮮明對比。中天新聞網 ・ 22 小時前
中日關係惡化衝擊觀光業！中國旅行團大規模取消 日遊覽車公司虧損逾600萬
隨著中日關係持續緊張，中國政府呼籲國民暫緩赴日旅遊，東京台東區一間專營海外團體旅遊的巴士公司近期接連收到來自中國旅遊團的取消通知。據悉，自16日起短短5天內，該公司就接獲超過60團取消，估計損失超過新台幣3,000萬日圓（約新台幣600萬元）。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
怎麼看政院版《財劃法》？張善政：中央和地方需共同討論
行政院近日提出《財劃法》修正草案，引發關注。桃園市長張善政今天（22日）出席「202富岡鐵道藝術生活節」被問及此事時表示，行政院願意提出版本是正面的一步，但內容需要地方與中央共同討論，試算金額公布後，各界才能更放心並檢討改進。中天新聞網 ・ 16 小時前
綠議員質疑北北基桃颱風假不同調 張善政曝有這些考量
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者黃雅蘭 桃園…中華日報 ・ 1 天前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 持續打造優質學習環境
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政二十二日出席「龍潭高原國小一百一十週年校慶園遊會…中華日報 ・ 17 小時前
桃市榮獲英國綠蘋果環境金獎 AI科技展現城市治理
記者陳華興／桃園報導 桃園市在英國綠色組織（The Green Organisati…中華日報 ・ 1 天前
展現宗教與藝文相融 慈護宮酬恩五朝圓醮慶典圓滿完成
記者陳華興／桃園報導 沙琪瑪、白大米組成唯妙唯肖大神豬，桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，…中華日報 ・ 17 小時前
文山區車位300萬買不買？ 他猶豫「要租42年才回本」 網點關鍵：是加分項
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著北市房價持續高漲，連停車位的價格也水漲船高。近日，有網友分享朋友買預售屋的煩惱，指出對方在台北文山區看上一...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 18 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前