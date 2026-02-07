龍潭區慶農民節 表彰51優秀農民及績優人員

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市龍潭區農會今（7）日盛大舉辦慶祝農民節大會，藉由活動表揚龍潭區51名優秀農民及績優人員，包括傑出農民、優良農事小組長、傑出農家婦女、優良青年農民、優良家政班班幹部、協助農會業務發展有功人員等，桃園市政府副市長王明鉅特別到場頒獎，肯定相關人員對農業的付出。

副市長王明鉅表示，龍潭區農會與在地農友攜手奮鬥，展現強勁競爭力。即使科技再進步，人民一樣要吃飯，農業重要性可見一斑；而龍潭人口近年不斷增加，除了農業、 交通、觀光外，桃園市政府也正籌畫龍潭交通建設計畫，包括興建捷運、龍潭科學園區擴大及交通改善等，並將新建一座國民運動中心，為地方打造更宜居的生活環境。

農業局長陳冠義表示，龍潭區農會近年結合台灣橙茶加工技藝，創新推出「龍潭雪美人茶」，以省工、低碳、多元風味的新茶品，茶飲特色除了有烏龍茶的醇厚底蘊，同時帶有毫香或花果香，受小綠葉蟬吸食的茶芽則帶有蜜香風味，風味層次豐富。而桃園市政府也與龍潭區農會每年定期舉辦｢桃園市東方美人茶技術競賽｣、「優質龍泉茶評鑑」、「全國優質東方美人茶評鑑」、「桃園市優質紅茶評鑑比賽」、「龍潭區雪美人茶分級評鑑」等，持續精進在地茶品質。

陳局長說明，擁有百年歷史的龍潭區農會，除了龍泉米聞名，也持續發展、推廣在地茶產業，茶農也透過學習切磋，提升茶樹栽種、茶園管理與製茶技術，包括：龍泉包種茶、東方美人茶、桃映紅茶等皆廣受歡迎。桃園市政府積極輔導農會與農民強化農業基礎，打造安心耕作環境，並持續擴大農產品有機及產銷履歷認證規模，增加肥料與生產資材補助，力推動智慧農業應用，提升作業效率與精準管理，平衡競爭力與永續發展目標。