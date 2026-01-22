龍潭大嵙崁清淤輸送道路通車

桃園市長張善政出席龍潭區「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮暨漫步大龍門健走活動」。（圖：桃園市政府提供）

▲桃園市長張善政出席龍潭區「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮暨漫步大龍門健走活動」。（圖：桃園市政府提供）

桃園市長張善政昨（二十二）日出席龍潭區「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮暨漫步大龍門健走活動」。張善政表示，清淤道路完工後將有效分流清淤車輛，減少對省道交通的影響，並促進龍潭與大溪的觀光發展。

張善政指出，石門水庫是北臺灣重要水資源，清淤作業對延長水庫壽命至關重要。該工程總經費約二十六點一九億元，由水利署全額補助，歷時三年，已於去年底完工並通車，提升清淤效率，兼顧交通安全。新道路設有步道與自行車道，連接台三線、台四線，並鄰近三坑生態公園，是「大龍門」旅遊帶的重要節點，為民眾與遊客提供安全便利的交通。

水利署北區水資源分署長謝明昌表示，新道路可縮短清淤運輸路線約五公里，提升效率並節能減碳，對水資源管理具長遠效益。

水務局補充，工程提供全國首見的水庫清淤專用道路，並新設六公里保護工，滿足防洪標準，改善水岸原住民聚落的居住安全。此外，創新將水庫淤泥與土方拌合，兼顧再利用與生態保育。

活動出席包括立法委員呂玉玲、邱若華、市議員李柏坊、徐玉樹、張秀菊、張肇良、經濟部水利署北區水資源分署長謝明昌、經濟部水利署第十河川分署長陳健豐、市府水務局長劉振宇、龍潭區長鄧昱綵、大溪區長徐景揚、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處長蘇啟昌等均一同出席。