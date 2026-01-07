龍潭失智婦迷途險失溫 警火速尋人助返家

龍潭警方僅花費不到30分鐘，便在距離老婦住家4公里外的超商前尋獲體力透支的老婦。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名81歲患有失智症的老婦人，昨(6)日中午趁家人不注意時獨自出門走失，由於正值寒流來襲氣溫驟降，家屬遍尋不著焦急報警。龍潭警分局獲報後，立即啟動地毯式搜尋，憑藉精準調閱監視器與員警對轄區的熟悉度，僅花費不到30分鐘，便在距離老婦住家4公里外的超商前尋獲體力透支的老婦，幫助她平安回家，讓家屬感激不已。

老婦家屬感謝龍潭警方在寒冷天候能夠迅速協助，也大讚員警的高效率與同理心。圖：讀者提供

中興派出所表示，55歲羅姓男子昨日中午神色慌張地走進派出所報案，稱家中患有失智症的母親趁家人忙於準備午餐之際，獨自外出不知去向。家屬發現後立即在住家周圍四處尋找，卻始終未能尋獲，日適逢寒流來襲，氣溫驟降，羅男擔心母親年邁體弱，獨自在外恐發生意外，情急之下只好向警方求助。

警員廖佩祺獲報後立即展開協尋行動，第一時間調閱周邊監視器畫面，並通報巡邏員警吳哲宇、董倢亨沿可能行走路線擴大搜尋。憑藉著員警對轄區地形的熟悉與迅速應變，不到30分鐘，便在距離住家約4公里處的路旁，發現該名迷途老婦。當時老婦神情疲憊、體力透支，蜷縮在超商前禦寒，所幸身體並無明顯不適。警方確認身分無誤後，先行護送返所休息，並通知家屬前來接回。羅男見到母親平安無事，終於放下心中大石頭，頻頻向警方鞠躬致謝，感謝警方在寒冷天候能夠迅速協助，也大讚員警的高效率與同理心。

龍潭分局長施宇峰提到，員警在接獲報案後迅速整合資訊、調閱監視器並展開地毯式搜尋，充分展現警方守護民眾生命安全的積極態度，對於員警的專業表現給予高度肯定。

施宇峰同時也呼籲，家中如有失智長者，應多加留意其日常動向，避免單獨外出，可為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，以防走失忘了回家的路；民眾如發現疑似迷途長者，可立即向警方通報，共同守護長者安全，讓社會更加溫暖安心。

