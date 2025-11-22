龍潭工業區廠商協進會表揚模範勞工 張善政：產官合作促進產業升級

桃園市龍潭工業區廠商協進會第十屆三次會員大會暨模範勞工表揚大會。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（21）日晚間前往龍潭區，出席「桃園市龍潭工業區廠商協進會第十屆三次會員大會暨模範勞工表揚大會」。張善政表示，近期國際關稅議題引發產業界關注，市府已與中央密切溝通並預作預算規劃，必要時將協助廠商因應挑戰；同時市府持續推動智慧化升級與AI培訓，強化桃園產業體質。他肯定龍潭工業區勞工的長期付出，期盼產官合作帶動桃園及龍潭產業持續升級發展。

龍潭工業區廠商協進會將努力持續舉辦表揚活動，鼓勵更多優秀勞工踴躍參與。圖：市府提供

龍潭工業區廠商協進會理事長鄭家樹表示，看到獲獎者獲得肯定深感欣慰，未來將努力持續舉辦表揚活動，鼓勵更多優秀勞工踴躍參與。

經發局指出，市府為協助工業區廠商協進會推動園區環境改善與政策宣導，訂定「桃園市政府補助工業區廠商協進會辦理園區各項工作作業要點」，並自112年起將補助額度提高至60萬元，感謝廠協會長期投入園區服務，也盼明（115）年持續攜手合作推動相關政策。

經發局表示，桃園為全台工業產值最高城市，擁有全球領先的AI伺服器與PCB製造聚落，全市逾1萬2000家企業遍布各產業鏈。市府自112年成立「智慧製造服務中心」，已完成100家企業健檢與24家實地查訪，協助企業爭取逾2億500萬元中央補助；今年升級為「智慧產業學院」，以人才培育與產業輔導雙軸推動智慧化、低碳化轉型，已輔導超過60家企業並成功媒合多項補助計畫，更以數位包容成果榮獲WITSA首獎，展現桃園智慧產業的領先地位。

