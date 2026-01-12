龍潭槍砲通緝犯偵訊情緒失控！突持利器自殘還「狠咬偵查佐」

蔡男偵訊結束後突然情緒激動持疑似指甲挫物品自殘，員警阻止反被狠咬。圖：AI生成

桃園市一名50多歲蔡姓通緝犯，昨(11)日遭龍潭警分局員警緝捕歸案，不料其在晚間23時偵訊結束後，竟突然情緒激動持疑似指甲挫物品自殘，現場員警見狀隨即上前阻止，過程中卻被蔡男張口反咬受傷。警方除將兩人送醫外，亦針對蔡男非法持有3把改造手槍與數十發子彈深入調查，全案移送桃園地檢署偵辦。

蔡男因涉及兩起槍砲案及一件偽造文書案遭到通緝，昨日被警方逮捕帶回偵查隊調查，同時在其車內起獲3把改造手槍及數十發子彈。不料，蔡男在完成筆錄後，情緒突然失控並取出藏匿的利器自殘，負責戒護的偵查佐第一時間衝上前阻止，但在壓制過程中，蔡男猛烈反抗並狠咬，導致偵查佐受傷，警方隨即通報119將雙方送醫，所幸治療後均無生命危險。針對外傳蔡男患有法定傳染病，醫院正進行詳細檢驗以維護受傷員警健康。

警方強調，員警當時已搜身但未發現該物，犯嫌是使用疑似指甲挫之物品自我傷害。目前已針對「利器來源」及「戒護流程」主動展開內部調查，以釐清相關護流程有無疏失。未來將持續強化人犯戒護安全要求及基層員警的教育訓練，嚴防類似危險事件再次發生。

