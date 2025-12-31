龍潭永福宮守護在地280年 蘇俊賓肯定廟方維護珍貴古物

桃園市副市長蘇俊賓今（31）日上午前往龍潭區，出席「龍潭永福宮280週年慶成圓醮福宴盛會」。蘇俊賓表示，三坑是桃園的重要區域，不僅擁有歷史悠久的老街，早期更有「三坑的稻子熟了，桃園人都吃飽了」的說法，顯見其作為桃園穀倉的重要性。永福宮三官大帝座落於三坑地區，以信仰連結地方，凝聚社區居民情感，今日舉辦280周年慶成圓醮，也祈願桃園風調雨順、百業興旺。

永福宮以信仰連結地方，凝聚社區居民情感，今日舉辦280周年慶成圓醮，也祈願桃園風調雨順、百業興旺。圖：市府提供

蘇俊賓也感謝廟方悉心維護許多珍貴古物，連翻修後的原始廟門現今都還妥善保存著，後續市府文化局也將協助廟方啟動文資修復計畫，維護桃園珍貴的文化資產。

龍潭永福宮主任委員劉修甲表示，依據《桃園縣誌》記載，永福宮自西元1744年建宮至今已屆滿280周年，今日特別舉行敬神圓醮大典，並祈願永福宮繼續庇佑地方，讓大家平安順遂、身心健康、萬事如意。

民政局表示，永福宮為龍潭最古老的寺廟之一，現有建築於西元1924年改建，為西施脊的三川殿，保留清末民初風格的石獅、龍柱與彩繪，並承載三坑老街深厚的人文歷史。永福宮主祀三官大帝，兩百多年來守護地方，是龍潭地區重要的信仰中心，今年適逢建廟280周年，醮典自7月起展開，歷時半年完成預告上蒼、搭壇、請神、點平安彩燈與酬神等完整科儀，祈求神明庇佑龍潭風調雨順、闔家平安、生意興隆。

