龍潭永福宮建廟二百八十周年慶成圓醮 市府與廟方合作守護珍貴文化資產

龍潭永福宮建廟二百八十周年慶成圓醮，市府與廟方合作守護珍貴文化。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓三十一日出席「龍潭永福宮二百八十週年慶成圓醮福宴盛會」。蘇俊賓表示，三坑是桃園的重要區域，不僅擁有歷史悠久的老街，早期更有「三坑的稻子熟了，桃園人都吃飽了」的說法，顯見其作為桃園穀倉的重要性。永福宮三官大帝座落於三坑地區，以信仰連結地方，凝聚社區居民情感，三十一日舉辦二百八十周年慶成圓醮，也祈願桃園風調雨順、百業興旺。

蘇俊賓也感謝廟方悉心維護許多珍貴古物，連翻修後的原始廟門現今都還妥善保存著，後續市府文化局也將協助廟方啟動文資修復計畫，維護桃園珍貴的文化資產。

龍潭永福宮主任委員劉修甲表示，依據《桃園縣誌》記載，永福宮自西元一七四四年建宮至今已屆滿二百八十週年，特別舉行敬神圓醮大典，並祈願永福宮繼續庇佑地方，讓大家平安順遂、身心健康、萬事如意。

民政局表示，永福宮為龍潭最古老的寺廟之一，現有建築於西元一九二四年改建，為西施脊的三川殿，保留清末民初風格的石獅、龍柱與彩繪，並承載三坑老街深厚的人文歷史。永福宮主祀三官大帝，兩百多年來守護地方，是龍潭地區重要的信仰中心，今年適逢建廟二百八十周年，醮典自七月起展開，歷時半年完成預告上蒼、搭壇、請神、點平安彩燈與酬神等完整科儀，祈求神明庇佑龍潭風調雨順、闔家平安、生意興隆。

包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府農業局長陳冠義、客家事務局長范姜泰基、民政局專門委員魏淑真、龍潭區長鄧昱綵、龍潭永福宮主任委員劉修甲等均一同出席。