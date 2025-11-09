龍潭永福宮醮壇動土 蘇俊賓祈福活動圓滿成功、國泰民安

桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席「龍潭永福宮建醮圓滿祈安暨醮壇動土典禮」。圖：民政局提供

桃園市副市長蘇俊賓今（9）日上午出席「龍潭永福宮建醮圓滿祈安暨醮壇動土典禮」，與地方信眾共同祈求風調雨順、國泰民安。蘇俊賓表示，三坑老街有人說是龍潭第一街，也是最早發展的聚落，是桃園重要的文化中心之一。永福宮三官大帝長年庇護三坑地區，以信仰連結地方，凝聚社區居民情感，蘇俊賓也祝福今年永福宮建醮活動圓滿成功，地方風調雨順、鄉親共享平安與豐收的喜悅。

蘇俊賓也祝福今年永福宮建醮活動圓滿成功，地方風調雨順、鄉親共享平安與豐收的喜悅。圖：民政局提供

蘇俊賓指出，三坑地區不僅是文化重鎮，更是桃園優質農產品的重要產地，特別是筊白筍季節時，市府與地方攜手推廣在地農業品牌，展現農業面向的多元價值。他感謝廟方多年來支持地方發展，無論在文化、信仰或產業推廣方面都扮演關鍵角色。蘇俊賓表示，永福宮的戲台由在地居民共同打造，象徵當地的社造精神，而每一張木工板凳、每一個細節都凝聚社區民眾的心力與創意，這座戲台不僅是信仰活動的舞台，更是居民情感與文化記憶的所在。永福宮的門板及廟宇內古物也都具考究價值，民政局、文化局也將與廟方合作調研、修復，保護珍貴的文化資產。

廣告 廣告

永福宮主委劉修甲表示，三官大帝庇佑地方280年，三坑地區長年平安，希望透過此次建醮圓滿祈安活動，讓三官大帝能給繼續保佑大家健康安樂 民政局表示，永福宮位於龍潭三坑老街，是當地最具歷史代表性的信仰中心之一，主祀三官大帝，象徵天官賜福、地官赦罪、水官解厄。

今（114）年適逢建廟280周年，廟方舉辦為期半年的慶成圓醮系列活動，象徵信仰傳承與文化延續的重要里程碑。永福宮建醮活動為圓醮系列的開端，後續將舉辦祈安、普渡、拜天公等傳統科儀，讓信眾在參與中感受信仰的力量與文化的延續 永福宮現今廟宇建築，為1924年改建，採西施脊三川殿格局，雕刻細緻、古樸典雅，是地方珍貴的文化資產。除了信仰傳承外，永福宮因成為2022年金鐘獎戲劇《村裡來了個暴走女外科》取景地而聲名大噪，劇中「池王爺廟」場景即於此拍攝，吸引眾多劇迷朝聖打卡，帶動觀光人潮，也讓宗教文化與影視產業交織出新的魅力。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

芬普尼殘留超標！9款市售雞蛋緊急下架回收

蘇俊賓返母校振聲中學慶創立六十周年 領唱校歌勾起回憶