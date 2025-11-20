龍潭池畔 好久不見「別墅」 達運機構【拾山】 心居落成

圖▲⼀個可以親近⾃然，⼀個全然放鬆的⽣活環境，「達運機構」為您帶路，在湖邊有「好墅」在等你。（圖／業者提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

別墅若有夢，也想走到⼭之巔、⽔之湄！你終⽇在城市裡認真打拼⼯作，終於無非是給⾃已、給家⼈⼀個可以親近⾃然，⼀個全然放鬆的⽣活環境。⼀棟⾃然的「真別墅」，是⼈們極終住宅的最⼤夢想；也是現代⼈渴望棲⾝之⾃然居所。這樣的⾃然別墅，你找了很久了吧！現在「達運機構」專鑄別墅26年的在地專家，為您帶路，在湖邊有「好墅」在等你！

圖▲拾⼭鄰近龍潭⼤池畔風景區，環境⼗分清幽、鬧中取靜，離塵不離城的最「家」典範。（圖／業者提供）

【拾⼭】位於桃園市龍潭區中豐路上林段231靜巷內，鄰近龍潭⼤池畔風景區，環境⼗分清幽、鬧中取靜，離塵不離城的最「家」典範。由在地建商達運機構投資興建，基地⾯積為395.67坪、建蔽率 58.7%、公設比0.1~0.12%，規劃為13棟地上4層建築，全區單純、13⼾純住家，產品規劃約71~109坪，本案為龍潭⼤池畔，好久不⾒ 的別墅產品。

【拾⼭】全區規劃1樓停⾞（或前庭院式停⾞），結構採RC鋼筋混凝 ⼟，全程嚴謹按圖施⼯、確保堅固安全無虞。在建材部份全⾯升級，廚具採⽤台灣精品櫻花⼆⼝玻璃檯⾯爐、洗碗機、抽油煙機，衛浴免 治⾺桶、台達電多功能暖風機，其他:鵝牌隔⾳氣密窗、影視對講保 全三機⼀體⾨禁系統…等。

此外，⾞程約3-5分鐘即可抵達龍潭⼤池商圈、北龍路全聯及龍元宮，傳統市場，⺠⽣採買⼀應俱全，此外龍潭國⼩、凌雲國中、龍潭⾼中 約2-5分鐘⾞程內，約7-8分鐘抵達龍潭運動公園、麥當勞商圈、龍潭區公所、⼾政及圖書館…等，⽣活機能相當便利。在交通⽅⾯，約8分鐘快抵龍潭交流道，輕鬆直上國道，南來北往⼗分便利，另外有台66號快速道，輕快串聯國道⼀號、五楊⾼架，直奔桃園國際機場、桃園⾼鐵站…等，住⾃然別墅還能如虎添翼，暢快交通無所不快。

圖▲拾⼭室內情境示意圖。（圖／業者提供）

龍潭池畔，發現別墅！2025年式，全墅完⼯，13席墨如⾦，是機會也是份，懂的⼈就懂，【拾⼭】71～109坪，近０公設，雙⾞位，４～５房，基地位置：桃園市龍潭區中豐路上林段231巷82弄2號 (接待中心)，禮賓專線：03-4793535。瞭解詳情：https://shishan.huh.tw