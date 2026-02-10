龍潭警攜手金融機構 防搶演練逼真登場

龍潭警分局辦理擴大預防犯罪宣導活動及模擬防搶、攔截圍捕演練。圖：讀者提供

年關將近，金融機構現金交易頻繁且金額龐大，易遭歹徒覬覦伺機作案，為強化金融機構等財物匯集處所安全維護工作及民眾存、提款安全意識，並將預防犯罪觀念深根民眾生活，桃園市龍潭警分局於昨（9）日下午在金融機構營業打烊前辦理擴大預防犯罪宣導活動及模擬防搶、攔截圍捕演練。

龍潭分局接獲通報後派遺警力前往查緝。圖：讀者提供

此次活動以預防犯罪宣導活動開啟序幕，宣導活動以「防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導」為主軸，播放宣導影片、發放宣導文宣物品及與民眾進行有獎徵答互動遊戲等方式進行。接著，隨即辦理模擬防搶及攔截圍捕演練，強化金融機構自我防護能力，並確實做好員工自衛編組演練，提升應變處置作為，並請業者配合臨櫃關懷提問機制及民眾提（存）、匯款之安全，廣為宣達協助護鈔服務，於保障民眾生命安全財產之同時，也增進警民合作關係。演練過程由兩名歹徒闖入金融機構大廳持模擬槍，喝令行員不要動，大喊「搶劫，把錢拿出來！」行員佯裝配合同時不動聲色按下警鈴通報，歹徒得手後駕車逃逸，龍潭分局接獲通報後派遺警力前往查緝，並調閱監視系統追蹤掌握歹徒逃逸路線與位置，同時調派優勢「快打警力」實施攔截圍捕，演練過程逼真，在設立路檢點攔截圍捕時，行經車輛及路過民眾誤以為警方正在逮捕要犯，連忙拍手叫好。

設立路檢點攔截圍捕時，行經車輛及路過民眾誤以為警方正在逮捕要犯，連忙拍手叫好。圖：讀者提供

龍潭分局長施宇峰表示，春節期間，龍潭分局以犯罪預防及偵查並重，統合警、憲及協勤民力，全力檢肅非法槍彈、加強查緝竊盜、取締職業性賭場、維護金融機構及保護兒少暨維護學生校外安全並加強防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導，展現警察維護治安之決心，共同營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節假期。

