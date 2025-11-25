龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車

龍潭分局於昨日夜間執行「靜桃專案」。圖：警方提供

桃園市龍潭警分局於昨(24)日夜間執行「靜桃專案」，結合環保局與監理單位在龍潭市區設立改裝噪音車臨時檢驗站，實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開取締。警方擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路，採取封閉式路檢及警用機車機動攔檢方式強勢取締。展現警方維護地方交通秩序與居民生活品質及環境安寧的執法決心，期透過聯合稽查有效嚇阻改裝車輛噪音問題。

此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛。圖：警方提供

龍潭分局表示，此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛，其中對於檢測不合格的8輛噪音車現場祭出罰單，總計裁罰金額達2萬4600元。龍潭分局統計114年迄今執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有170部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰98件，告發率高達58%。警方嚴正執法，絕不容許任何破壞地方安寧的違規車輛，有效遏止噪音車。

龍潭分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音污染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險。此外，違規改裝車輛也可能影響操控和安全性，進一步危及駕駛者及其他道路使用者的安全。為了讓民眾有更安全、寧靜的居住環境，警方將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。

