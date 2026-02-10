龍潭警規劃走春動線 民眾出遊順暢不塞車

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

今年農曆春節連假長達9天，龍潭警察分局為了讓春節連假期間轄區交通順暢，特別盤點分析往年各交通繁忙路段，並邀集高速公路局北區養護工程分局、公路局復興工務段及市府交通局處等眾多相關單位，針對交通重點辦理會勘及改善措施，希望民眾不受塞車之苦。

龍潭位於大龍門觀光廊帶，擁有小人國、六福村主題遊樂園、龍潭觀光大池、石門水庫及龍元宮等多處熱門景點。龍潭警分局預估春節連假期間將吸引大量遊客進入龍潭地區，提醒建議來訪遊客，前往小人國及六福村遊樂園區，離場時建議改走中原路，北上銜接龍潭交流道或南下銜接關西交流道，以避開壅塞路段；另石門水庫周邊連假期間時常配合交通疏導措施調整進出動線與相關管制，請民眾依現場標示及工作人員指引行駛，來時自坪林、中線及高線等收費站均可進入園區，惟通往中線及高線收費站道路路幅較為狹小，請勿違規停車，警方亦將加強相關路段交通疏導與取締作為，離場時建議民眾改走龍源路經中豐路（台3線）北上或南下，避免經由高原交流道離開，以降低高速公路壅塞風險，讓出遊行程更加順暢。

龍潭警分局長施宇峰呼籲，雖在各相關單位共同努力下，交通措施已更加完善，警方也規劃周全的交通疏導計畫應對，但仍請民眾出遊前先行下載「高速公路 1968」及「桃園輕鬆GO」APP，提前掌握路況資訊並妥善規劃行車路線，避開易壅塞路段，行駛途中亦可收聽警察廣播電臺，隨時掌握最新交通動態，讓新的一年出遊順暢不塞車。

龍潭警察分局春節交通改善措施。（龍潭警分局提供）