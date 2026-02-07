龍潭農會表揚51位傑出菁英 王明鉅肯定智慧農業轉型成果豐碩





桃園市龍潭區農會7日舉行「農民節慶祝大會」，表揚區內51名長期深耕土地的優秀農民及相關人員。活動現場氣氛熱烈，桃園市副市長王明鉅代表市長張善政出席，親自頒發獎項給傑出農民、優良農事小組長、家政班幹部及優秀青農等，肯定農政人員在面對轉型挑戰時，仍展現堅韌的生命力與專業精神。

王明鉅副市長於致詞時表示，儘管科技發展日新月異，農業作為民生之本的地位絕不動搖。他強調，龍潭區近年人口持續增長，為了支撐地方發展，市府不僅專注於農業競爭力的提升，更同步推進「龍潭交通建設計畫」。



桃園市副市長王明鉅出席「 龍潭區農民節慶祝大會」。

王明鉅指出，市府正積極籌畫興建龍潭捷運系統、龍潭科學園區擴大開發案，並針對區域交通進行全面改善，未來更計畫新建一座國民運動中心，力求將龍潭打造為「科技、農業與宜居」並重的城鎮。

市府農業局長陳冠義特別推薦龍潭農會近年推陳出新的研發成果。他指出，農會結合台灣橙茶加工技藝推出的「龍潭雪美人茶」，以「省工、低碳、多元風味」為核心，具備烏龍茶的醇厚，更帶有花果香與蜜香。這不僅是技術的突破，更是因應勞動力短缺與氣候變遷的具體轉型。

桃園市副市長王明鉅出席「 龍潭區農民節慶祝大會」表揚傑出農民。

陳冠義強調，擁有百年歷史的龍潭區農會，除了家喻戶曉的「龍泉米」，更透過每年定期舉辦的東方美人茶、龍泉茶、桃映紅茶等多項評鑑賽事，讓茶農在切磋中精進製茶技藝。

針對未來農業展望，農業局表示將持續輔導農民強化農業基礎設施，擴大農產品有機及產銷履歷認證規模。面對現代化競爭，市府將增加肥料與生產資材補助，並大力推動「智慧農業」應用，導入精準管理技術以提升作業效率，讓傳統農業在永續發展與產值提升之間取得最佳平衡，確保龍潭農業在市場中能持續領先。

