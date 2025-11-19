桃園天然線香推薦品牌《源發香行》，香氣溫潤醇厚、清雅沉靜（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園拜拜用品專賣店：傳承四代的龍潭金香行推薦

在桃園龍潭這座充滿宗教與人文氣息的城市中，有一家低調卻深受信任的老店 源發香行／貓心手作坊。這間桃園拜拜用品專賣店，創立於民國66年，由新竹芎林香品世家傳承至今，已有超過四十年歷史。



源發香行不僅是龍潭香行推薦名單中的常客，更被視為少數仍堅持以手工製作的傳統香品品牌代表。除了供應拜拜必備的供品香蠟燭金紙外，也提供更多生活化的香氛選擇，讓祭祀文化融入日常生活。

桃園線香推薦《源發香行》傳承至今，已有超過四十年歷史（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

天然拜拜香推薦：從原料到火焰都不妥協

老店主人表示：「香若不好，拜起來會讓人頭暈。我們從不碰化學香精。」這樣的堅持貫穿了每一支香的製程。源發香行嚴選天然原料製香，特別注重竹芯、黏粉比例與烘香技術，以保證香品能穩定燃燒、不易熄滅。

對於想找天然拜拜香推薦與環保香品購買的民眾來說，這裡是首選。不論是日常家用還是法會專用，源發提供天然線香批發選項，讓品質成為最好的保證。這不只是對傳統的尊重，更是一種對健康與環境的實踐。

桃園手工皂課程推薦《貓心手作坊》是台灣冷製皂品牌，也提供客製香氛蠟燭課程（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園手工皂推薦：從家人肌膚需求出發的冷製皂故事

同在這個空間內，一個源於家庭需求的品牌正在悄悄發酵。貓心手作坊由店主妻子所創，起因是家人長期受異位性皮膚炎困擾，無法使用市售皂品。

「如果成分都不透明，怎麼會安心？」她說。這段歷程從社區課程到進修證照，最終研發出符合敏感肌需求的台灣冷製皂品牌。如今，貓心手作坊也成為桃園手工皂推薦名單之一，並提供客製香氛蠟燭課程與天然親膚產品，受到親子族群與禮品市場的廣泛關注。

龍潭手作課程推薦《貓心手作坊》也提供婚禮小物DIY體驗，讓香氛走入生活儀式（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

婚禮小物DIY、龍潭親子手作課程：從傳統走向生活化

除了販售產品，源發香行／貓心手作坊也致力於將傳統文化融入日常生活。透過婚禮小物DIY設計、客製香氛蠟燭課程，以及適合假日親子共學的桃園親子手作課程，店家讓「香」與「皂」不再只是單向販售的物品，而成為一種溫度、一段記憶。這樣的轉變，也吸引更多在意生活品質與健康安全的年輕家庭與消費者。

從宗教祭祀到肌膚保養，從傳統技藝到創意教學，這家深植桃園龍潭的老店，正以穩健的步伐，溫柔地在現代生活中找回人與香氣之間的連結。



常見問答（FAQ）

Q1：源發香行的香品是否適合日常使用？

是的，源發香行提供的不僅是拜拜用香，也包含天然線香與環保香品，適合用於香道、茶道、淨化空間等生活場景。



Q2：貓心手作坊的手工皂有哪些特色？

貓心手作坊專注於天然低敏、冷製工法的手工皂，為桃園在地推薦的台灣冷製皂品牌，特別適合皮膚敏感肌族群使用。



Q3：可以在哪裡購買源發的拜拜用品？

歡迎親訪桃園龍潭門市，也可透過官方社群或通訊平台洽詢「拜拜香推薦」、「供品香蠟燭金紙」、「天然線香批發」等購買需求。



《源發香行／貓心手作坊》

地址：桃園市龍潭區龍興路41號

連絡電話：03-479-4352

官方網站：https://rink.cc/f7imm

源發香行FB：https://rink.cc/0efx0

貓心手作坊FB：https://rink.cc/uygg9

（最新資訊請以商家公告為準）