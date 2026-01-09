龍潭高中學子勇擒銀樓搶匪 中壢警贈感謝狀、姓名熊表揚

桃園市中壢區日前發生一起銀樓搶奪案件，龍潭高級中學三年級學生張哲瑋正巧行經現場，發現被害人高聲呼救並追逐犯嫌，眼見情況緊急，未選擇旁觀，立即上前協助攔阻並壓制犯嫌，在警方到場前成功阻止其逃逸，中壢警分局獲報後也迅速到場處理，7日也特地到龍潭高中頒發感謝狀、禮券及繡有其姓名的「警察英熊」娃娃表揚張哲瑋的正義之舉。

中壢分局表示，中壢派出所去(114)年12月19日下午13時許接獲報案，在中壢區中平路發生銀樓搶案。警方於1分鐘內即趕抵現場時，犯嫌林姓男子已遭被害人及民眾合力控制，並起獲價值逾11萬元的黃金戒指1枚，全案警詢後依搶奪罪嫌移送偵辦。

為表揚張哲瑋見義勇為的精神，中壢分局副分局長鄧伯群，率同偵查隊副隊長戴立明，於7日前往龍潭高中，在全校周會時間公開表揚，致贈感謝狀、禮券及繡有張哲瑋姓名的「警察英熊」娃娃，感謝他協助警方順利查獲犯嫌，守護民眾財產安全。

中壢分局長林鼎泰表示，張哲瑋在關鍵時刻挺身而出、協助警方制伏犯嫌，勇氣與正義感值得肯定與表揚；也呼籲民眾應在確認自身安全、沒有危害的狀況下協助警方，非必要切勿貿然與歹徒發生肢體衝突，遇有類似情形，仍應以第一時間通報警方、留意自身安全為優先，讓專業警力到場處置，才是最安全的做法。

