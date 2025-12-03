龍潭高中迎接日本山梨高農師生 在地導覽大秀人文魅力

桃園市立龍潭高中於近日熱情接待日本山梨縣藤本議員與山梨高農米山校長及師生。圖：教育局提供

桃園市立龍潭高中於近日熱情接待日本山梨縣藤本議員與山梨高農米山校長及師生，除了盛大舉行歡迎儀式外，並以學校特色課程《龍潭學》安排在地走讀行程。參訪團先後參觀龍潭武德殿、鍾肇政文學館、龍潭大池及南天宮等場域，體驗龍潭的人文與自然風貌。

參訪團先後參觀龍潭武德殿、鍾肇政文學館、龍潭大池及南天宮等場域，體驗龍潭的人文與自然風貌。圖：教育局提供

在龍潭武德殿，日本師生由龍潭高中教師及學生以英語介紹建築特色與日治時期武道文化，讓來賓對百年建築保存與再利用有更深理解。接著在鍾肇政文學館，師生分享「客家文學之父」鍾肇政的生平與台灣文學意義，促成跨文化的閱讀交流。隨後，來訪師生漫步龍潭大池，了解百年池塘文化與灌溉系統，並於南天宮感受台灣宗教藝術與社區信仰的多元活力。

廣告 廣告

參與導覽的學生分享，以前只是從家裡經過這些地方，沒想到能用自己的方式介紹給外國朋友，真的覺得很驕傲。山梨高農參訪學生也提及，在台灣看見這些熟悉的日式建築，背後也有這麼深厚的文化意義，很令人感動。

米山校長表示，龍潭高中師生的導覽專業、語言能力與文化理解令人印象深刻。龍潭高中校長陳勝利也強調，兩校之間的友好、交流，讓學生能體認深厚的文化意義及了解到台日歷史上的連結，展現「越在地、越國際」的精神，也期待未來能深化雙方在農業與文化教育的合作。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園跨局處辦理防空演習 合作無間獲中央肯定

開南大學前進成功國小 打造雙語闖關拓展學童國際視野