龍潭高原國小110周年校慶登場 張善政鼓勵學童持續追求卓越發揮天賦

龍潭高原國小110周年校慶園遊會。圖：市府提供

桃園市長張善政今（22）日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110周年校慶園遊會」。張善政表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。

桃園市長張善政。圖：市府提供

張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張善政肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。

教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。

