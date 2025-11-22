龍潭高原國小110週年校慶園遊會 張善政：持續打造優質學習環境
桃園市長張善政22日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110週年校慶園遊會」。張市長表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。
張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張市長肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。
教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。活動包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府教育局長劉仲成、高原國小校長林志展及家長會長張光賢等均
更多新聞推薦
其他人也在看
新社中和國小70週年校慶登場 展現校史與多元學習成果
記者徐義雄／台中報導 台中市新社區中和國小二十二日舉辦校七十週年校慶，以「七十載傳承…中華日報 ・ 1 天前
114年新任國中小學家長會長授證暨會務交流聯誼
花蓮縣政府於十一月二十二日（星期六）在花蓮福容飯店舉辦「一一四年度新任國中小學家長會長授證暨會務交流聯誼」活動，邀集全縣國中小學新任及連任家長會長參與，藉由授證與交流（見圖），肯定家長對教育的投入，並促進學校與家庭的良性互動。活動開始以家長會長增能研習揭開序幕，由家長協會前理事長，現任客家事務處潘乾鑑處長親自分享，談到家長在孩子教育中扮演極重要的角色，分享過去長期擔任家長會長與學校合作的成功案例與家長委員會的經營策略，更期許透過有策略的會務管理，不僅能有效提升家長會的運作效率，還能促進家校合作，共同為孩子的教育發展努力，營造親師生更優質的學習環境。縣長徐榛蔚表示，家長是孩子教育的重要夥伴，家長會的參與與支持，不僅協助學校推動教育政策，更能透過建言與協作，幫助學校掌握學生需 ...台灣新生報 ・ 1 天前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」 更多民視新聞報導悲情庇護島！ 彰南路庇護島被撞10次反光桿包圍無效嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚校門口只有斑馬線無號誌燈 學生上學過馬路超驚險民視影音 ・ 1 天前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 1 天前
雙城論壇有望12月登場？ 蔣萬安：行政細節尚待協調
雙城論壇自郝龍斌擔任台北市長的2010年推動以來，至今已運作15年、歷經三任市長。即使疫情期間，論壇仍以線上方式持續舉辦並簽署多項合作備忘錄，從未中斷。然而，隨著近年兩岸局勢升溫，雙邊對話與多項交流活動受到限制，包含旅遊、文教等領域都受到衝擊。今年是蔣萬安任內...CTWANT ・ 1 天前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 1 天前
114年全國語文競賽台中隆重登場 22縣市菁英齊聚展現語文力
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備，個人賽於今(22)、明兩日在台中市互傳媒 ・ 1 天前
政大新鮮人最大搖籃 高中來源Top5都在台北
[NOWnews今日新聞]政治大學日前公布大學新生數據，「新生入學原就讀高中前十名排行榜」其中最多人來自台北的中山女中，其次為北一女、師大附中，十所學校中台北市學校占七成，而前十名學校新生數占總體新生...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVMoverE ...台灣新生報 ・ 1 天前
影／育仁幼兒園歡慶40週年校慶 重返母校尋找時光記憶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣花壇鄉育仁幼兒園於今（22）日舉辦「育仁40週年校慶」活動，盛邀歷屆互傳媒 ・ 1 天前
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清EBC東森新聞 ・ 1 天前
龍潭千人健走活動 張善政鼓勵市民每日萬步促進健康
桃園市長張善政22日上午前往龍潭區，出席「114年桃園市龍潭區千人健走活動」。張市長表示，今日秋高氣爽的天氣最適合全家大小一起參與健走活動，本次大健走路線全長不到4公里，步調輕鬆、景色宜人，大約1個多小時即可完成，適合所有年齡層共同參與，鼓勵市民每日走萬步，健康年年來。張善政表示，本次健走路線行經龍潭環境教育園區，此區域是龍潭大池最重要的淨水場域，不僅景致宜人，更是維持大池水質清澈、確保每年龍舟賽能安全順利舉行的關鍵所在。邀請今日參與活動的民眾不妨放慢腳步，好好感受龍潭清新自然好風景。龍潭區公所表示，龍潭大池結合自然生態、休閒觀光與地方文化，是龍潭最具代表性的景點之一。今日活動吸引約1,200名民眾參與，除了健走活動外，現場也安排Pilots Crew桃園璞猿領航猿啦啦隊帶來熱力四射的開場表演，並邀請彩虹舞蹈團及好日HoNi樂團接力演出，為周末早晨增添滿滿元氣。包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府衛生局長賈蔚、龍潭區長鄧昱綵等均一同出席。更多新聞推薦 ● 東北季風今晚南下 北台轉濕涼台灣好新聞 ・ 1 天前
建國科大60歲！校友捐款逾200萬 傑出企業主回娘家祝壽
彰化建國科技大學創校60周年，今日舉辦校慶，學校準備了大蛋糕，由校長江金山等人一起切蛋糕祝賀學校60歲生日快樂，許多校友特別回娘家為學校慶生，有校友就指出，學校人才輩出，臥虎藏龍，許多傑出校友已是企業主，他們捐款、認購畫作等，以實際行動挹注學校的長遠發展，總金額逾200萬元，展現對學校的向心力。中時新聞網 ・ 1 天前
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」苗栗縣副縣長邱俐俐說：「AI教室啟動，象徵著智慧教育新的里程碑，每一台工作站都是探索與實作的起點，每一段程式碼都是創新及跨領域思 ...台灣新生報 ・ 1 天前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 1 天前
地制法修正案通過！雲林副縣長可增1名 張麗善：已有口袋人選
立法院院會昨（21日）三讀通過《地方制度法》修正案，雲林縣將可增加1名副縣長、1名副秘書長。雲林縣長張麗善今 （22日）指出，縣內人才濟濟，她已有口袋人選，將會審慎評估，找出最能為雲林縣付出奉獻付出的好人才擔任。鏡新聞 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前