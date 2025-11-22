龍潭高原國小110週年校慶園遊會 持續打造優質學習環境
記者陳華興／桃園報導
桃園市長張善政二十二日出席「龍潭高原國小一百一十週年校慶園遊會」。張善政表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。
張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張市長肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。
教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。
活動包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府教育局長劉仲成、高原國小校長林志展及家長會長張光賢等均一同出席。
其他人也在看
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 16 小時前
人權藝術生活節登場 王時思：時時刻刻守護自由
（中央社記者邱祖胤台北22日電）「2025人權藝術生活節」今天在「白色恐怖景美紀念園區」登場，文化部政務次長王時思表示，對自由的守護不應只在特定的紀念日，而是每一刻的理解與實踐。中央社 ・ 16 小時前
114年全國語文競賽台中隆重登場 22縣市菁英齊聚展現語文力
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「114年全國語文競賽」歷經2年的籌備，個人賽於今(22)、明兩日在台中市互傳媒 ・ 16 小時前
培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVMoverE ...台灣新生報 ・ 14 小時前
盧秀燕到場祝賀、台中外埔區馬鳴國小歡慶60週年
【記者陳世長台中報導】台中市外埔區馬鳴國小(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀。「馬到成功、一鳴驚人！」盧市長表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她...自立晚報 ・ 14 小時前
影／育仁幼兒園歡慶40週年校慶 重返母校尋找時光記憶
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣花壇鄉育仁幼兒園於今（22）日舉辦「育仁40週年校慶」活動，盛邀歷屆互傳媒 ・ 14 小時前
新社中和國小70週年校慶登場 展現校史與多元學習成果
記者徐義雄／台中報導 台中市新社區中和國小二十二日舉辦校七十週年校慶，以「七十載傳承…中華日報 ・ 16 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 17 小時前
今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」
林氏璧在臉書發文表示，據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%，目前公費流感疫苗約剩餘12.3萬劑。林氏璧認為，今年台灣流感疫苗打氣上升，主要原因可能與...CTWANT ・ 45 分鐘前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 17 小時前
被山火吞沒卻奇蹟存活 福斯花2000小時拯救傳奇T2巴士
去年南加州的Palisades山林大火吞噬大片山區時，一輛藍白Volkswagen T2巴士奇蹟般挺住，成了希望象徵。大眾汽車得知後立刻承諾一定救回它。如今，這輛被車主取名為「阿祖爾」（Azul）的巴士，真的在滿滿心意與專業下重獲新生，準備在洛杉磯車展與大家見面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025桃園仙草嘉年華盛大開幕 「酷洛米」陪你迎接紫色浪漫
桃園市長張善政今（22）日下午前往楊梅休閒農業區，出席「2025桃園仙草嘉年華」為活動揭幕，張善政率領貴賓上台，共同揭開象徵活動主題的巨大禮物盒，全球人氣明星「酷洛米」驚喜亮相，引爆全場歡呼。仙草花節首度結合全球知名IP「酷洛米」，打造9大主題裝置藝術，今日正式亮相，搭配超過4公頃紫色仙草花及波斯菊桃園電子報 ・ 17 小時前
葉元之曝國中老師遭學生毆打 現職教師：政府讓我們變服務業！
國民黨立委葉元之透露近日收到北市國中老師求助訊息，該老師指出因多次規勸學生，竟遭到學生毆打，想知道能否向學生提告，並質疑「教育部好像沒有保障老師告學生」。對此，葉元之深感遺憾，但強調會促使教育部提出改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境。中天新聞網 ・ 15 小時前
敬老卡放寬使用、雙層巴士增運能 黃婉如議員：樂生醫院應併名更正
【記者范文濱／桃園報導】 市議員黃婉如在市政總質詢中，針對敬老愛心卡使用、雙層巴士引進及地方道路建設等議題提出 […]警政時報 ・ 1 天前
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走EBC東森新聞 ・ 14 小時前
河北深山藏「金祕密」 村民狂抽地下水淘金年收438萬！將降臨毀滅性下場
中國河北省青龍縣的清河沿村傳出淘金熱潮，村莊內上演「抽水吸金」奇景，大批村民利用深井猛抽地下水來「淘金」，靠活性炭這種吸附力強的材料來過濾出黃金，據說，只要操作得當，每批活性炭就能提煉出數十克黃金，賺個幾萬元人民幣是輕輕鬆鬆的事，難怪這股「吸金」熱潮會席捲全村，專家推測，這些地下水裡藏金，很可能跟當地一座早已停工的金礦有關係，是過去採礦留下的含金物質滲進地下。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽 選手匯聚神工同場競技
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽今(22)日在神岡高工展開，此次競賽由台互傳媒 ・ 12 小時前
美國政府縮減氣候科學服務 民間地球情報分析業壯大
（中央社倫敦22日綜合外電報導）氣候變遷與極端天氣引發風險分析需求激增，但美國川普政府卻大砍科學服務預算，促使民間資料分析業蓬勃發展。相關業者提供服務種類廣泛，從乾旱與汙染風險評估到礦藏位置等。中央社 ・ 15 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 11 小時前
建國科大歡慶60周年 校友熱情回娘家捐贈逾200萬支持母校
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化建國科技大學今（22）日舉行創校60周年校慶，校長江金山與師長們 […]觀傳媒 ・ 12 小時前