龍潭 費時5年 中興路電纜地下化完工

桃園市龍潭區中興路電纜地下化工程，歷時5年近期完工，全新市容受到居民肯定。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭區台3線中興路連接大溪區，為當地主要道路之一，該路段執行電纜地下化等工程，因地下管線複雜等因素延宕，工程經過5年後終於在近期完工，全新市容受到居民肯定。地方也建議該路段施作人行道，增加行人安全，因尚未凝聚共識，後續需進一步討論。

國民黨市議員徐玉樹指出，龍潭區中興路當年基於每年有300多件車禍，在他提議之下施作分隔島，當時一併提議將電纜地下化，因為該地區自來水管老舊時常爆管，為避免路面重新刨鋪，也同時更新相關的地下管線工程。但因為每個單位工程銜接以及工序時間的協調配合非常困難，因此工程延宕相當多年，加上工程影響當地交通，導致民怨不斷。

廣告 廣告

徐玉樹強調，為了當地的交通安全與市容景觀，每項工程都非常重要，民眾經歷的不便，如今終於迎來整個路段工程完工，路面也刨鋪完成，現在的中興路已經沒有電線、招牌混雜的景象，整體視覺看起來清爽，且道路沿線暢通，工程完工後也受到當地民眾肯定。

市府養護工程處指出，龍潭區中興路電纜地下化工程從民國109年推動，範圍自中興路與中正路交叉口至中興路與國道3號交叉口，全長3.9公里，該工程因施工路線較長，全案分成4個路段，依序將電纜地下化，提升街道市容景觀，不再出現電線與招牌凌亂交錯的景象。

徐玉樹也提到，地方也建議該路段並未有人行道，行人與車爭道恐造成危險，但因為路幅不足及周邊商家怕影響生意有不同的意見，短時間內恐怕無法凝聚共識，是否增設人行道仍待討論。