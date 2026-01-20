龍潭 3議員拚連任 林昭賢捲土重來

桃園市龍潭區議員應選3席，國民黨現任徐玉樹及劉熒隆尋求連任，本屆落選的林昭賢將捲土重來。民進黨僅1席提名空間，除現任張肇良，另有正國會桃園信賴之友會龍潭聯合分會會長張贊聞加入選戰，藍綠參選人面對初選都有一場硬仗要打，誰都不敢掉以輕心。

龍潭區市議員向來呈現藍2綠1局面，民進黨張贊聞本屆也曾參與初選，最後由張肇良脫穎而出並順利當選。張肇良說，自己盡心盡力為地方鄉親服務，市議會提案、出席率都高，對於初選也是一步一腳印積極備戰，有信心且樂觀以對，用認真努力的態度，力拚保住龍潭民進黨1席。他也提到希望對手在選戰期間，對於自己涉及的官司問題別潑髒水。

今年底地方選舉，民進黨桃園市長提名布局備受關注，坊間點名立委王義川是可能人選之一，同屬正國會的張贊聞也獲得他力挺，近期兩人合體在地方上活動與市民博感情。

張贊聞強調，有王義川委員加持和龍潭鄉親支持，讓他更有信心可以拚下去，同時表示自己是龍潭在地客家青年，這場選舉不只是個人的選戰，更是為了龍潭轉型與進步而戰。

前客家事務局長、現任桃園市客家文化基金會副執行長林昭賢，近期勤走基層捲土重來再戰。他提到，8年前他是以龍潭區最高票當選市議員，4年前卻是最高票落選，之後擔任張市府客家事務局長卻無故被離職，再經歷父親離世，這3件事對他影響很大，很多龍潭鄉親鼓勵他一定要站起來別灰心，也給了重新再奮戰的勇氣，已做好準備再度角逐市議員席次。