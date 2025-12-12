龍潭6旬婦聽信男網友誆騙投資保證獲利 警苦勸守住35萬美金

員警獲報到場關心，成功阻止婦人遭詐。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名62歲范姓婦人日前前往銀行欲解除美金35萬元定存時，銀行行員關懷提問得知她準備將款項投入虛擬貨幣投資，立即通報龍潭警分局，員警獲報到場關心，成功阻止婦人遭詐，保住上千萬元新台幣存款。此外，為感謝轄內金融機構協助攔阻詐騙，積極關懷提問守護民眾財產安全，龍潭分局於今(12)日特別前往渣打銀行龍潭分行等多家金融機構，頒發感謝狀並致贈禮券，表達肯定。

婦人恍然大悟，驚覺自己差點落入陷阱，連連向警方與行員鞠躬表達謝意。圖：讀者提供

龍潭派出所表示，巡佐陳健華、警員胡博昌日前執行巡邏勤務時，接獲轄內金融機構通報有民眾欲提領大筆資金，立即趕赴現場了解。警方發現婦人對虛擬貨幣投資模式並不熟悉，懷疑可能遭遇詐騙，遂與行員聯手耐心勸說。經勸導後，婦人才吐露實情，她日前在網路上結識一名男子，雙方從日常閒聊到逐漸熟識，對方隨後以高獲利為由，邀請她加入詐騙集團設立的投資群組，並註冊假投資網站。婦人在群組中頻見「投資人」分享高額獲利，禁不住男子遊說，竟決定解除35萬美金定存，準備將逾一千萬元交付對方投資虛擬貨幣。所幸行員機警通報警方，員警到場以實際案例說明詐騙手法，婦人這才恍然大悟，驚覺自己差點落入陷阱，連連向警方與行員鞠躬表達謝意。

廣告 廣告

龍潭分局長施宇峰呼籲，近期詐騙手法持續演變，尤其是標榜「高獲利、零風險」的投資型詐騙層出不窮。民眾如遇不明投資邀約，務必提高警覺，不要輕信網路上結識的朋友，更不要將大筆資金交由不認識的人操作。如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向警方詢問，共同守護自身財產安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

南崁高中攜手土地銀行 建教合作培育羽球好手

桃園市民卡APP 2.0翻身獲4.2星好評 好孕專車、敬老叫車明年上線