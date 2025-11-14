「龍燮不合」是誰放話？吳釗燮妻子喊「看到眾口鑠金的可怕」 林佳龍再出面滅火

外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮「內鬥」傳聞延燒，儘管林佳龍連日滅火，外交部與國安會也相繼發聲明澄清，但仍有涉外人士日前向媒體痛批「國安人馬動不動就對外放話」，吳釗燮妻子蘇如玉13日向媒體投書為丈夫抱不平，稱並非要為吳釗燮討拍，但已見「眾口鑠金」的可怕，並稱吳釗燮從不是「歹鬥陣（不好相處）」的人。對此，林佳龍今（14）日也再親上火線回應。

《鏡週刊》12日以「惡鬥內幕」為題報導國安團隊「怪象」，當中引述知情人士說法，稱賴政府上任後一直苦於國安會、外交部相互杯葛，賴清德親自出面提醒，雙方才稍熄火，但外交部、國安會均發出聲明駁斥。然而，《中國時報》13日再報導「涉外人士痛批國安人馬動不動就對外放話」，同日下午，蘇如玉投書《自由時報》表示，有人用涉外人士之名在「幾個藍媒」放話，還有人稱此為吳釗燮所為，但吳釗燮並非不尊重體制者，也沒有「背骨」到去跟藍媒放話傷害自己人的基因。

蘇如玉說，吳釗燮事發至今未現身說話，是因為覺得清者自清，沒必要製造話題、創造個人聲量，這就是他的個性與作風。她也強調，「我寫這篇文章不是在幫吳釗燮討拍，而是我已經看到眾口爍金的可怕。很多人都知道他從來不是一個『歹鬥陣』的人，但是他為國家大事會馬上處理、反擊，對於自己切身的問題，反而毫不在意很沉得住氣。真是皇帝不急，急死太監、我無語問蒼天！」

對此，林佳龍今日接受媒體聯訪時說，外界有些錯誤報導，或是比較誇大不實的新聞處理，外交部與國安會都已正式發新稿對外說明，「我跟吳釗燮秘書長，我們非常的熟識，而且長期的合作，很有默契，也希望說大家能夠支持我們外交跟國安的團隊，不要去擴散一些不實的報導，也會影響到我們外交工作者的士氣，跟我們國家的形象，謝謝大家，能夠全力支持外交。」

有媒體追問，是否覺得吳釗燮是一個「好鬥陣（好相處）」的人？林佳龍回應，「是啊！我們都很常在一起，一個禮拜開會，我想幾乎是很多次，而且隨時都會保持密切的聯絡，所以我們算是合作的非常的愉快，也再很多的重大的事務上並肩作戰，那我們都是最好的台灣隊的隊友。」

