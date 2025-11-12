龍燮之爭甚囂塵上 外交部五點聲明回應

外交部大廳。廖瑞祥攝



《鏡週刊》報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的內鬥，兩人不合的傳言再度檯面化。對此，外交部發出5點聲明，表示特定人士的不實放話已對外交部及國安團隊的努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

外交部首先聲明，近期我國外交推動屢有具體成果，正值副總統蕭美琴甫出訪歐洲，國家外交工作取得重要突破之際，媒體引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

針對報導內容稱，林佳龍前往巴拉圭才讓賴清德可能出訪南美、過境美國的行程曝光，外交部表示「該說法純屬臆測」外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態，而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，將兩者不當連結，與事實明顯不符。

對於媒體稱林佳龍仍與大肚山產業創新基金會成員保持密切互動，甚至在接見外賓或率團出訪時，常可見台灣數位光訊科技董事長廖紫岑在其左右。外交部表示，這是經濟外交的一環，秉持總統賴清德「打造經濟日不落國」的施政願景，整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力。

外交部表示，台灣產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，也鞏固邦誼；台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。

若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

第四，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就，對此外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

最後，外交部指出，報導內容對於部長及次長學歷，以及部長率團出訪時間等資訊，都有明顯不符事實之處。外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，期盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。

