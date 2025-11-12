龍燮屢傳不合 林佳龍親回：分工合作相當愉快
政媒圈屢屢傳出外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮內鬥的傳言，外交部迅速發布五點聲明駁斥，而林佳龍今（11/12）日在網路節目親自回應，這些傳言都是挑撥離間，兩人平常溝通有電話、簡訊也有很多群組，兩人就是分工合作，兩人合作相當愉快。
媒體報導，曾任外交部長的國安會秘書長吳釗燮頻頻繞過林佳龍指揮外交體系，插手駐美代表任命與對美互動，兩人內鬥不合的傳言檯面化，甚至連其他國家外交官都在探聽。林佳龍今日在網路節目《齊有此理》親自回應。
針對外界「既生龍、何生燮」的評論，林佳龍表示，兩人已經認識很久，且都有在國安會、外交部的工作經驗，外界傳言都是要挑撥離間，但當主持人詢問「所以你們還是好朋友？」林佳龍回應：「我們就是分工合作。」
林佳龍表示，不論是總統授權或是憲政角色，他就是把外交部長做好，外交部長做好，國安會也會更好；國安會做好，外交部也會更好，大家都是政府團隊，兩人合作相當愉快，兩人平常溝通有電話簡訊，也有群組，只是每個人的作風和角色不同，他就是把角色做好，壯大外交部就是壯大台灣。
