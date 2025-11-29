龍燮角力暫落幕？ 徐斯儉任國軍副部長 將負責對美軍購溝通

總統府日前正式任命國安會諮委徐斯儉出任國防部軍政副部長，引發各界關注與討論。這項任命被外界解讀為總統可能出手處理所謂「龍燮之鬥」，而徐斯儉原先被視為駐美代表人選，如今轉任國防部，將主要負責與美方軍購溝通事宜。同時，副總統蕭美琴與外交部長林佳龍也積極參與外交活動，展現台灣與國際間的友好關係，特別是與歐洲各國的交流。

總統府28日突然宣布，總統已正式任命國安會諮委徐斯儉，出任國防部軍政副部長。（圖／TVBS）

總統府發言人郭雅慧表示，總統期望借重徐斯儉在國安與國際事務上的深厚專業背景與實務經驗，協助國防部長為台灣的國防革新與強化注入全新動能。而徐斯儉的前任柏鴻輝主要負責與美方溝通軍購事宜，因此徐斯儉也被認為將扛下這項重要任務。值得注意的是，國防部軍政副部長一職在蔡政府八年任期前一直由文人擔任，蔡政府時期才開始起用軍人。

國民黨立委王鴻薇對此人事安排表示質疑，她提出台灣1.25兆的預算究竟是為了外交目的還是國防目的的疑問，並認為這樣的人事安排讓外界摸不著頭腦。而外交部長林佳龍面對媒體詢問關於徐斯儉就任以及所謂「龍燮之爭」的問題時，則選擇不做任何回應。

徐斯儉在2024年9月曾表示，全社會防衛的概念需要社會自救，民眾首先要保護自己，因為在某些威脅下，國軍可能有自己的任務，不像平時可以參與救災。過去三年，徐斯儉主要負責建構全社會防衛韌性，如今從國安諮詢者轉變為國防政策的具體執行者，各界將持續關注他的表現。

副總統蕭美琴（圖／TVBS）

在外交活動方面，副總統蕭美琴與歐洲駐台代表一同前往觀音山進行淨山健行活動，展現台歐友好關係。蕭美琴強調，無論身在世界何處，大家都應共同努力為了更好的環境和更可持續的地球。同時，外交部長林佳龍也再度穿上「Team Taiwan」T恤與歐洲代表們相見歡，值得一提的是，林佳龍僅在9月下旬就已兩度出訪歐洲。

