龍燮雙鬥掀國安風暴? 週刊揭林佳龍、吳釗燮惡鬥內幕

國安會秘書長吳釗燮和外交部長林佳龍遭週刊爆料雙方出現嫌隙，引發國安體系風波。 圖：總統府提供(資料照)

[Newtalk新聞] 我國副總統蕭美琴以及前總統蔡英文近日先後訪歐，在國際舞台為台灣發聲，成為今年賴政府最亮眼外交成績。然而，根據週刊今（12）日爆料，國安體系中國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍兩大要角，因人事安排產生嫌隙，甚至還互相較勁。除此之外，還傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等，引發林佳龍的不滿。

根據《鏡週刊》今日報導，早在去年520上任後，雙方就因為外交人事安排，產生嫌隙。當時由外交部長轉任國安會祕書長的吳釗燮曾留下人事建議名單，從次長到駐外大使皆有推薦人選。不過，林佳龍接任外長後積極拜會外交前輩，包括前國安會祕書長李大維，並聽取其用人建議，最終新任人事安排與吳釗燮原先的推薦出現明顯出入，讓吳頗感不滿，兩人關係也因此出現裂痕。

廣告 廣告

此後，國安團隊互動就出現許多怪象，例如國安會有些會議會把林佳龍擋在門外，在不知會部長室情況下，直接通知外交部內的單位來開會，而外交部的反制則體現在對外交電報的處理上。由於國安會與外交部業務高度相關，過去外館回傳的電報本都會同步提供國安會參閱，但隨著雙方首長嫌隙加深，外交部開始刻意篩選電報內容，「從原本厚厚一疊，變成只剩幾張」，顯示雙方關係日益緊張。。

而龍燮過招的主戰場，正是我國對外最重要的台美關係。其中，台美政府高層每年重要的「特殊管道」對話，是雙方討論安全議題的重要平台，前兩年的會議都是國安會祕書長、外交部長一同赴美，只不過了到今年，外交部卻一度差點掉隊，最後是經過林佳龍極力爭取，外交部次長陳明祺才得以一同前往美國。

除此之外，週刊引述外交部官員透露，吳釗燮今年上半年曾在未通知林佳龍的情況下，指示北美司私下向美方探詢由徐斯儉接任駐美代表的可行性。此事在北美外交圈引發熱議，消息甚至傳到了現任駐美代表俞大㵢耳中。

面對吳釗燮未知會干涉駐美代表一事，週刊引述黨政高層透露，這事從外交圈傳回台灣後，不僅讓林佳龍系統大為訝異、憤怒，甚至還出動賴清德親自出面解決，找來吳釗燮及林佳龍當面談，並拍板若無其他新變數，「年底前不會動俞大㵢」。

除特殊管道對話安排不順、徐斯儉駐美風波外，10月初日經亞洲報導，國安會副秘書長趙怡翔訪問華府，探詢賴清德今年出訪中南美、過境美國的可能。趙怡翔是吳釗燮親自提拔的子弟兵，上任後隨即引發部分「涉外人士」批評，指他繞過代表處、影響台美互信，外界更解讀為吳、林兩人隔空較勁。

賴清德執政後主打穩健且重視「價值外交」的路線，然而吳釗燮與林佳龍之間的權限角力，卻讓外交體系出現內耗。特別是在台美關係這一核心領域，若國安會與外交部持續各行其是，勢必削弱決策效率。如何在專業與政治之間取得平衡，讓外交回歸國家利益、避免焦點淪為首長間的權力競逐，將是賴政府面臨的重大考驗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

稱新加坡列「警示國」才半小時？徐佳青：我收回我剛剛說的

賴清德要國會挺沈伯洋 藍委籲重啟「立法院兩岸事務因應對策小組」