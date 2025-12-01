龍燮鬥全是外界誤會？吳志中上節目坦承「未曾見兩人吵架」：至少從未看過林佳龍生氣
先前外傳國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍有嫌隙，有國民黨人士稱是「既生龍，何生燮」，兩部會互扯後腿。不過林佳龍日前也於受訪時闢謠，直言兩人合作愉快，吳釗燮夫人也投書為丈夫喊冤，相關風聲才漸漸消散。外交部次長吳志中今（1日）上電台節目《新聞放鞭炮》談及此事也澄清，從未親眼目睹兩人發生爭執，並強調部會合作愉快，並非如外界所說的相互爭鬥。
談到先前傳出林佳龍與吳釗燮有「瑜亮情節」，甚至有內鬥傳聞，節目主持人周玉蔻詢問是否會影響業務，要去聽吳釗燮的話嗎？對此吳志中立刻回應：「我當然聽林佳龍部長的話，我是他的次長。」
至於吳釗燮是否找他談過外交議題，吳志中承認確實有過，但緣由是國安會業務的關係，外交部也經常赴國安會開會。
吳志中強調，他們常去國安會開會，代表的即為外交部與國安會合作得很愉快，實話說自己從未看過吳釗燮和林佳龍吵架。周玉蔻反過來提到吳釗燮夫人曾投書談此事，「你不要以為我沒看到。」吳也即笑稱：「你也不要以為我沒看到。」以幽默成功化解追問。
不過，吳志中強調，部內次長包括自己都常去國安會，如果林佳龍部長常派他們過去處理合作事項，所反映出的情況就意味著實際並非如外界所講。
周玉蔻問及吳釗燮經常與外國使節會面、一副坐足外交部長的樣子，惹得林佳龍不滿的傳聞是否為真，吳志中也直言，吳釗燮會面場合自己不會在場，「至少我沒看到林佳龍生氣」，有自己在場合一切都非常和諧。
