「龍燮鬥」傳聞中，龍、燮同天發聲挺日「展現主導對日關係企圖心」...外交人士：良性競爭是雙方重建互信好的開始

先前外界傳聞國安會秘書長吳釗燮和外交部長林佳龍關係不合，國民黨人士更說國安會和外交部各自為政、互扯後腿，稱是「既生龍，何生燮」；林佳龍日前受訪時闢謠，直言兩人合作相當愉快，那些風聲都是想挑撥離間。之後，吳釗燮夫人投書媒體為先生喊冤，又起波瀾。儘管兩人互鬥傳言不斷，龍、燮兩人皆於今（16）以台日合作和回擊中方說詞，各自展現對日支持的喊話與支持，相互配合、施力恰當，引發政圈與外交界關注。有了解外交動態人士指出，兩人透過良性較勁式競爭展現專業與權責，是好的「重新開始」，可望建立雙方互信。

近日，中國因日本首相高市早苗的台灣有事、日本有事承諾，瘋狂攻擊日平，中日關係陷入緊張局面。外交部長林佳龍今天向外界說明台日合作的外交方向，他提到已故前日本首相安倍晉三2016年提出的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）構想，成為了區域國家的戰略指引，十年後，新任首相高市早苗承襲安倍路線，日美開始「新黃金時代」，台日合作也將迎來新局。



林佳龍還提出「總合外交」與「三鏈戰略」，意即全方面關於價值、同盟與經濟的外交策略，以及參與全球民主價值鏈、印太第一島鏈和非紅供應鏈，未來將持續推動台日雙邊人員互訪，強化國際倡議合作。



另一方面，國安會秘書長吳釗燮也同時發動對中攻勢。針對中國外交部發言人林劍在社群X發布大外宣貼文，稱中國重視和平，但對主權與領土完整絕不妥協退讓，「妄想挑戰中國底線者必遭迎頭痛擊，必將在14億中國人民用血肉築成的鋼鐵長城前碰得頭破血流。」吳釗燮引用該貼文風格製作圖卡，反酸中國宣稱愛好和平，卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，根本是「霸權主義」。



龍、燮兩位國安外交首長同日分別以理論與外宣手法，強化台日緊密友好交誼並揭露中共戰狠襲日的無理，引起政壇與外交圈囑目。一位熟悉我國對外事務運作人士表示，這是兩人正面良性競爭的重新開始，該人士也語重深長提醒，相信以龍燮的智慧，應該會知所收斂，約制過去一陣子放話傳言四散的失控狀況。

